OM : Sampaoli lance un avertissement à ses joueurs après Reims

Publié par Timothée Jean le 25 avril 2022 à 11:20

Satisfait après la victoire de l’ OM face au Stade de Reims (0-1), Jorge Sampaoli a envoyé un avertissement à ses joueurs en cette fin de saison.

OM : Sampaoli savoure la victoire face au Stade de Reims

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille est venu à bout du Stade de Reims au terme d’un match fermé. Les Marseillais se sont remis à leur recrue brésilienne, Gerson, pour inscrire le but de la victoire à la 83e minute de jeu. L’ OM s’impose 1-0 face au Stade de Reims. Grâce à cette précieuse victoire en Champagne, l’ OM consolide sa deuxième place au classement et creuse l’écart avec ses principaux poursuivants.

L’Olympique de Marseille compte désormais six points d’avance sur le Stade Rennais, troisième du championnat à quatre journées de la fin du championnat. Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a donc savouré ce nouveau succès. Il a également souligné la performance de ses joueurs. « C’est une victoire stratégique. On a enchainé beaucoup de matchs, on savait que c'était un terrain difficile ici. On n'a pas autant dominé en attaque que ce que l'on aurait aimé, mais on a contrôlé le match (…) C'est une victoire méritée, peut-être pas la plus belle, mais c'est une bonne victoire », a déclaré le coach marseillais.

L’avertissement de Jorge Sampaoli à ses joueurs

L’Olympique de Marseille réalise ainsi une très belle opération. Le club marseillais reste sur dix victoires en 11 matches, toutes compétitions confondues. Solide dauphin du PSG, l’ OM semble ainsi bien parti pour atteindre son grand objectif de la saison, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Mais Jorge Sampaoli a tenu à mettre en garde ses joueurs, qui devront faire preuve de régularité en cette fin de saison. « Ce n'est pas courant de gagner 10 matchs sur 11. On fait preuve de régularité, mais il va falloir la maintenir, car les derniers matchs seront difficiles, mais aussi excitants », a-t-il ajouté. Grâce à cette victoire en Champagne, l’ OM a bien préparé son déplacement à Feyenoord. Les Marseillais affrontent le club néerlandais jeudi soir en demi-finale de la Ligue Europa Conference.