Stade Brestois Mercato : Le SB29 approche un défenseur de Bastia

Publié par Jules le 25 avril 2022 à 14:51

Stade Brestois Mercato : Le SB29 a validé son maintien en Ligue 1 et peut donc préparer son mercato. Pour cela, le club breton regarde vers la Ligue 2.

Stade Brestois Mercato : Un défenseur de Bastia en approche au SB29

Siégeant à la 11e place du championnat de France, le Stade Brestois a facilement assuré son maintien cette saison et peut donc se tourner sereinement vers l'avenir, et préparer le prochain marché des transferts. Et si des départs risquent d'arriver, notamment celui de Franck Honorat, le SB29 veut également recruter, et lorgne du côté de la Ligue 2. Désireux de recruter un joueur de complément en défense centrale, les Brestois s'intéressent à Julien Le Cardinal, qui a beaucoup aidé le SC Bastia à se maintenir en Ligue 2 pour la saison prochaine.

Le défenseur de 24 ans formé à Guingamp arrive en fin de contrat en juin 2022 et sera libre de s'engager là où il le souhaite. C'est le journal régional Corse Matin qui révèle l'intérêt du Stade Brestois pour celui qui a disputé 32 matches avec le Sporting cette saison. Le joueur pourrait donc s'avérer être une belle affaire pour le SB29 qui souhaiterait récupérer gratuitement le défenseur central bastiais.

Stade Brestois Mercato : Du mouvement à prévoir à Brest cet été

L'arrivée de Julien Le Cardinal pourrait intervenir dans les prochaines semaines et serait donc la première arrivée estival du côté du Stade Brestois, signe d'un été qui risque d'être mouvementé. Plusieurs joueurs pourraient partir et devront donc être remplacés, notamment des éléments importants de l'effectif qui devraient faire leur valise dès cet été pour quitter la Bretagne.

Déjà, Romain Faivre, parti cet hiver a été remplacé par Youcef Belaïli, qui pourrait lui-même se diriger vers la sortie cet été. Toujours en attaque, Franck Honorat est très courtisé, notamment par l' OM. Plusieurs joueurs prêtés rentreront également dans leurs clubs. C'est le cas de Martin Satriano et Lucien Agoumé (Inter Milan), mais aussi de Youssouph Badji (Club Bruges) et de Ronaël Pierre-Gabriel (FCV Mainz). De gros changements sont donc à prévoir du côté du Stade Brestois.