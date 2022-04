AS Monaco Mercato : L'ASM s'intéresse à un ancien de Man United !

Publié par ALEXIS le 25 avril 2022 à 20:50

AS Monaco Mercato : Les recruteurs de l’ASM auraient des vues sur l’ancien attaquant de Man United, Odion Ighalo, évoluant aux Émirats Arabes Unis.

AS Monaco Mercato : Odion Ighalo intéresserait l'ASM

L’AS Monaco fait sur une fin de saison canon avec son meilleur buteur Wissam Ben Yedder (20 buts en Ligue 1), mais aussi Kevin Volland et la recrue hivernale Myron Boadu, des attaquants de pointe. Néanmoins, la rumeur de pré-mercato évoque un intérêt de l’ASM pour Odion Ighalo d’Al-Hilal FC (Émirats Arabes Unis). Sky Sport révèle en effet, ce lundi, que l’avant-centre de 32 ans est sur les tablettes du club de la Principauté, en vue du prochain mercato.

Ce dernier n’est cependant pas libre cet été. Son contrat avec le club émirati court jusqu’au 30 juin 2023. En plus de l’AS Monaco, le club espagnol de Getafe est intéressé par les services de l’ancien joueur de Man United. Odion Ighalo avait inscrit 5 buts avec les Red Devils en 23 matches disputés sous le maillot du club de Premier League. Il avait été prêté à Man United par le club chinois Shanghai Shenhua du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2021.

Ben Yedder ou Volland sur le départ ?

Si l’on se fie aux informations du média britannique, l’intérêt de l’AS Monaco pour le meilleur buteur de la CAN 2019 pourrait ouvrir la porte à un départ d’un attaquant de pointe du Rocher. Grâce à leurs performances ces deux dernières saisons, Wissam Ben Yedder (32 ans) et Kevin Volland (29 ans) ont tapé dans l'œil de clubs étrangers. Même s’ils ne sont pas officiellement sur le marché des transferts, l'un des deux buteurs pourrait être cédé par la direction monégasque en cas d’offres intéressantes lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’international français et l’international allemand ont une bonne cote sur le marché des transferts. Le premier vaut 28 M€ et le second 22 M€, selon l’estimation de Transfermarkt.