ASSE : Un gros renfort pour Dupraz pour la fin de saison

Publié par ALEXIS le 25 avril 2022 à 22:50

Blessé en mars lors du match de l’ ASSE contre l’ESTAC et déclaré indisponible pour le reste de la saison, Falaye Sacko annonce son retour en Ligue 1.

ASSE : Falaye Sacko a repris la course à l'entrainement

Touché au genou lors du match de la 29e journée de Ligue 1 entre l’ ASSE et l’ES Troyes AC (1-1), Falaye Sacko avait été déclaré indisponible, un temps, jusqu’à la fin de la saison. Mais un peu plus d'un mois après sa blessure, le défenseur malien est de retour. Il a repris la course à l’entrainement la semaine dernière avant le match qui a opposé l’AS Saint-Étienne à l’AS Monaco, samedi. La recrue hivernale des Verts est encore au stade de la réathlétisation. Malgré tout, il espère rejouer avant la fin du championnat le 21 mai. Menacé de relégation en Ligue 2, l’ASSE a encore 4 matchs à disputer pour tenter de se sauver. Et Sacko aimerait bien aider ses coéquipiers dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. En tout cas, Pascal Dupraz espère vivement son retour. « On espère que Falaye pourra jouer quelques matchs. Parce que Sacko nous manque, on est tout d’un coup bancal derrière », avait-il déclaré à la mi-avril.

ASSE : Sacko espère revenir pour les 3 ou 2 derniers matchs

Dans un message confié à Prime Vidéo, l’arrière latéral droit annonce son retour pour les derniers matchs de la saison. « Je viens de reprendre la course, il y a deux jours. Je pense que ça va mieux », a-t-il rassuré, avant de répondre à la question sur son possible retour en Ligue 1. « Bientôt de retour ? C'est possible ! ça va dépendre des soins et de la manière que je vais récupérer. Je pense que je peux jouer au minimum deux ou trois matchs », a laissé entendre le N°14 de l’ ASSE. Les matchs au calendrier des Verts en cette fin de saison sont respectivement contre le Stade Rennais (30 avril), l’OGC Nice (11 mai), le Stade de Reims (14 mai) et le FC Nantes (21 mai). Concrètement, Falaye Sacko espère revenir pour affronter le Gym, ou au plus tard le SDR et les Canaris.