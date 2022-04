AS Monaco Mercato : L'ASM va se séparer d'un cadre du vestiaire !

Publié par Thomas G. le 26 avril 2022 à 10:29

AS Monaco Mercato : Lancés dans le sprint final, les Monégasques devraient perdre de nombreux joueurs cet été dont un cadre du vestiaire.

AS Monaco Mercato : Un champion de France sur le départ

Le dernier rescapé du glorieux parcours de l’ASM est sur le départ. Cet été, les Monégasques pourraient une nouvelle fois vivre un exode massif. Selon L’Équipe, Djibril Sidibé serait proche de la sortie. L’international français est en fin de contrat en juin prochain avec l'AS Monaco. Le latéral droit de 29 ans souhaite prolonger son contrat, cependant, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Le joueur formé à l’ESTAC traverse une période de doute. Il a été relégué sur le banc de touche tandis que son équipe enchaîne les victoires. Djibril Sidibé aurait déjà noué des contacts avec des équipes de Ligue 1 et à l'étranger.

Durant son passage à Monaco, Djibril Sidibé a remporté le championnat de France en 2017. Il avait atteint la demi-finale de la Ligue des Champions avec la génération dorée de l’AS Monaco. L’international français a gagné la Coupe du Monde en 2018.

La Ligue des Champions en ligne de mire

Les Monégasques ont enchaîné 6 victoires consécutives. Cette série arrive à point nommé pour le club du Rocher. L’ASM a battu deux concurrents directs, l’OGC Nice et le SRFC. Les hommes de Philippe Clement se sont bien replacés et sont désormais à égalité de point avec le Stade Rennais, 3e. La qualification en Ligue des Champions n’est plus utopique. Les Monégasques sont en mission et terminer sur le podium pourrait leur permettre de conserver certains éléments, notamment Benoît Badiashile et Aurélien Tchouaméni, les deux Monégasques les plus courtisés. Ils pourraient décider de rester pour participer à la Ligue des Champions avec l’ASM l’an prochain. Prochain rendez-vous dimanche pour l’AS Monaco, qui reçoit Angers SCO, en quête d’une 7e victoire consécutive.