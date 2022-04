RC Lens Mercato : Nouvelle concurrence dans le dossier Kalimuendo

Publié par Jules le 26 avril 2022 à 11:59

RC Lens Mercato : Alors qu'Arnaud Kalimuendo pourrait rester du côté du RCL en fin de saison, d'autres clubs s'intéressent à l'attaquant du Paris SG.

RC Lens Mercato : La concurrence est rude pour Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo l'a déclaré lui-même, il n'est pas contre l'idée de rester au Racing Club de Lens cet été. Alors que le RCL est toujours en course pour jouer l'Europe la saison prochaine, les Sang et Or aimeraient conserver l'attaquant de 20 ans, déjà auteur de 10 buts en 30 apparitions cette saison en Ligue 1. Un dossier qui pourrait s'avérer très compliqué, que ce soit en raison des exigences du Paris Saint-Germain ou de la concurrence d'autres clubs pour l'international espoir français.

En effet, comme le révèle Foot Mercato, plusieurs clubs, plus huppés que le RC Lens, s'intéresseraient au joueur, ce qui réduirait la marge de manoeuvre du Racing Club de Lens, obligé de se plier aux demandes du Paris Saint-Germain, et de s'aligner sur les offres des autres courtisans d'Arnaud Kalimuendo. Le RCL, qui pourrait perdre plusieurs joueurs essentiels, comme Doucouré, Fofana, ou encore Clauss risque de devoir sortir le chéquier pour avoir sa chance dans le dossier Kalimuendo.

RC Lens Mercato : La Premier League à l'affût pour Kalimuendo

Si le PSG ne s'est pas encore exprimé sur l'avenir du joueur, des clubs commencent déjà à avancer dans ce dossier en cas de départ de l'attaquant cet été. Ainsi, Foot Mercato révèle que deux clubs anglais seraient déjà sur les rangs pour accueillir Arnaud Kalimuendo. Newcastle, qui multiplie les pistes, apprécie le profil du joueur, tout comme Leicester qui voit Jamie Vardy vieillir. L'actuel meilleur buteur du RC Lens serait alors une piste pour préparer l'avenir des Foxes.

Quoi qu'il en soit, c'est le PSG qui aura le dernier mot dans ce dossier. En effet, rien ne dit que le joueur ne sera pas conservé par le club de la capitale dès son retour de prêt du RC Lens. Avec le possible départ de plusieurs attaquants, les Parisiens pourraient faire confiance à un jeune du centre de formation qui a déjà montré de très belles choses en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens.