PSG Mercato : Un joli deal à 30M€ dans les tuyaux au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 23:29

PSG Mercato : Les lignes bougent déjà au Paris SG en vue du prochain mercato estival. Une enveloppe de 30M€ serait ainsi attendue dans la capitale.

PSG Mercato : Leonardo veut passer un gros coup de balai au Paris SG

Après avoir validé le 10e titre de champion de France de son histoire, le Paris Saint-Germain se tourne d’ores et déjà vers la saison prochaine. Déterminé à se donner pour les moyens pour la prochaine Ligue des Champions, le club de la capitale veut procéder à une refonte profonde de son effectif à l’issue de la saison. Et attendant de connaître les nouveaux visages qui vont rejoindre les rangs des Rouge et Bleu, les dirigeants parisiens auraient établi une liste de joueurs qui devront se trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine.

En effet, dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe révèle que Leonardo s’est fixé un objectif de six à sept départs pour le prochain mercato estival. En fin de contrat, Angel Di Maria ne sera pas prolongé et devra donc se trouver un nouveau club. Les autres départs concerneraient en particulier Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Thilo Kehrer et Leandro Paredes. Âgé de 25 ans, Kehrer pourrait même permettre au PSG de réaliser une belle opération à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Le tarif est déjà fixé pour Thilo Kehrer

Arrivé durant l’été 2018 pour 37 millions d’euros, en provenance de Schalke 04, le polyvalent défenseur allemand souffre de la rude concurrence de Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Même s’il a su se montrer convaincant lors de ses quelques apparitions, le natif de Tubingue veut joueur plus en vue de la prochaine Coupe du monde.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Thilo Kehrer pourrait ainsi faire ses adieux au club de la capitale puisqu’il ne manque de prétendants, notamment en Bundesliga. De son côté, le Paris SG compte sur les bonnes prestations de son jeune allemand pour empocher entre 20 et 30 millions d’euros pour son éventuel transfert, selon L’Équipe.

Affaire à suivre donc…