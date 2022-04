PSG Mercato : Hambourg, Paris se lance sur une pépite en Allemagne

Publié par Thomas le 27 avril 2022 à 12:03

PSG Mercato : Le Paris SG à l’assaut d’un joueur de 13 ans

La révolution est bel et bien lancée au Paris Saint-Germain qui devrait connaître de nombreux départs et des arrivées ces prochains mois. Après l’échec douloureux vécu en Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite changer de fusil d’épaule et se pencher sur des jeunes joueurs voués à rester sur le long terme chez les Rouge et Bleu, dans l'optique de leur imprégner une ADN parisienne. À l’instar de joueurs comme Marco Verratti ou Marquinhos, enrôlés dans l’ombre il y a dix ans au PSG et qui font aujourd’hui les beaux jours du club, Leonardo aurait dressé une short-list de jeunes pépites à recruter cet été.

D’après le média Bild, ce serait en Allemagne que le Paris SG aurait jeté son dévolu sur un joueur, et plus précisément au Hambourg SV. Selon la source, les Rouge et Bleu suivraient le jeune talent portugais Saido Balde, né en 2008. Véritable ovni, l’ailier droit est surclassé cette saison avec les U17 du club allemand, où il a déjà inscrit 4 buts pour 3 passes décisives. Là-bas, le joueur serait surnommé " le nouveau Moukoko " en référence à l'attaquant de Dortmund, Youssoufa Moukoko (17 ans), lui aussi mis au-devant de la scène très jeune en Bundesliga. Néanmoins, le PSG ne serait pas le seul cador sur le dossier, puisque le BVB et Benfica suivraient également avec attention la situation du jeune prodige portugais. Outre Balde, Leonardo suivrait également un très jeune milieu de terrain évoluant en Serie B.

Un milieu prometteur déniché en Serie B italienne

Si le dossier Saido Balde reste à l’heure actuelle une simple piste, le PSG devrait en revanche rapidement passer à l’action concernant un autre jeune talent, Uriel Okebe. Le milieu franco-camerounais, pensionnaire du Pisa SC, serait actuellement à l’essai avec les U19 parisiens pour être recruté d’ici la fin de saison. Véritable talent brut du milieu de terrain, souvent comparé à Paul Pogba en Italie pour sa polyvalence, Uriel Okebe était également pisté par la Juve, la Fiorentina mais aussi l'AS Monaco. Un premier gros coup qui se profile donc pour l’écurie francilienne, de quoi annoncer un été chaud dans la capitale.