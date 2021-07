LOSC Mercato : Offre revue à la hausse pour une pépite belge

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2021 à 11:31

Selon les dernières informations venues d’Allemagne, le LOSC aurait augmenté son offre pour tenter de boucler la signature d’Amadou Onana, le milieu de terrain belge de Hambourg.

Le LOSC prêt à tout pour Amadou Onana ?

Suite au départ de Boubakary Soumaré qui a rejoint Leicester, le LOSC s’active ardemment pour renforcer son milieu de terrain. Pour étoffer ce secteur de jeu, les recruteurs lillois ont visiblement porté leur choix sur Amadou Onana, la nouvelle pépite de Hambourg en deuxième division allemande. Récemment, la presse allemande révélait ainsi l’existence d’un accord de principe entre les deux parties.

Désormais d’accord avec le joueur, les dirigeants du LOSC ont intensifié les négociations avec leurs homologues allemands afin de finaliser la transaction. Selon les informations de Hamburger Abendblatt, le champion de France en titre aurait formulé une première offre à Hambourg estimée à environ 6 millions d'euros. Une proposition éconduite par les dirigeants allemands, qui attendaient un effort supplémentaire pour laisser filer leur milieu polyvalent. Il faut croire que leur vœu a été exaucé.

Une offre de 7 M€ pour Amadou Onana ?

Selon les informations de Bild Sport, le LOSC se serait à nouveau manifesté, et cette fois avec une proposition revue à la hausse. Les Lillois proposeraient désormais 7 millions d’euros pour le transfert d’Amadou Onana. Suffisant pour convaincre Hambourg de céder son milieu de terrain ? Selon la source, les négociations entre les deux écuries se poursuivent et les positions se rapprochent autour d’éventuels bonus et pourcentage à la revente.

De son côté, le club entraîné par Jocelyn Gourvennecattend avec une certaine impatience la réponse définitive du club allemand pour le milieu de terrain de 19 ans. Rappelons que Amadou Onana est lié à Hamboug SV jusqu’en juin 2024. Il comptabilise au total 25 matchs pour deux réalisations en deuxième division allemande.