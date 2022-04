Barça Mercato : Barcelone veut signer un champion du monde !

Publié par Thomas le 27 avril 2022 à 17:03

Barça Mercato : Pour renforcer sa défense la saison prochaine, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur un international français.

Barça Mercato : Lucas Hernandez, objectif des Blaugranas cet été

Alors que de nombreuses rumeurs annoncent un rapprochement entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone, un autre joueur du Bayern Munich pourrait à la surprise générale rallier le Camp Nou dans quelques mois. Si l’attaque fait figure de priorité lors du mercato pour les dirigeants catalans, c'est bel et bien en défense que le Barça devrait enregistrer le plus d’arrivées. Et justement, les Blaugranas auraient érigé un champion du monde français comme objectif numéro 1 dans ce secteur.

Comme le révèle le média Sport ce mercredi, le FC Barcelone lorgnerait de près Lucas Hernandez, dont le contrat au Bayern Munich court jusqu’en juin 2024. D’après le journaliste Albert Rogé, les dirigeants du Barça " rêve de la signature de Lucas Hernandez, qui renforcerait le poste de latéral et de défense centrale ".

Le joueur ne serait de son côté pas insensible à l’intérêt catalan, d’autant que ce dernier garderait de très bons souvenirs de la Liga, lui qui est resté à l’Atlético Madrid jusqu’en 2019. Après Andreas Christensen, qui s’est engagé il y a quelques semaines au FC Barcelone, dont l'officialisation est prévue à la fin de saison, Lucas Hernandez deviendrait ainsi le deuxième gros coup défensif de Xavi cet été, qui souhaite mener une grosse révolution à ce poste.

Un prix toutefois contrariant

Malgré l’envie réciproque du joueur et du Barça d’aboutir à un transfert cet été, le club catalan se voit néanmoins confronté à un problème de taille : le coût de l’opération. Estimé à plus de 50 millions d’euros, l’international français de 26 ans ne partira pas du Bayern pour une somme inférieure et devrait donc poser problème aux finances barcelonaises. Toujours en proie à une crise économique datant de l’ère Bartomeu, le FC Barcelone ne peut se permettre de trop grosses dépenses, notamment si une star en attaque (Lewandowski, Mahrez...) venait à être recrutée cet été.