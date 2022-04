PSG Mercato : Lewandowski, le Bayern fixe une incroyable condition

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2022 à 21:05

PSG Mercato : Le Bayern Munich serait finalement prêt à envisager le départ de Robert Lewandowski, visé par le Paris SG et le Barça, mais à une condition.

PSG Mercato : Robert Lewandowski prêt à changer d’air cet été ?

Annoncé tout proche du FC Barcelone, Robert Lewandowskia démenti tout accord avec Joan Laporta et le club espagnol pour le prochain mercato estival. « J’ai également lu ce qu’ils disent dans les médias. Je peux seulement dire que cela n’a rien à voir avec moi », a déclaré l’attaquant de 33 ans au micro de Sky Sports après le 10e sacre consécutif du Bayern Munich en Bundesliga, samedi.

Présent à Munich depuis juillet 2014, l’international polonais aurait envie de changer d’air afin de s’offrir un dernier gros challenge avant la retraite. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il pourrait donc quitter le Bayern à l’issue de cette saison. D’autant que des clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Barça et Chelsea seraient prêts à l’accueillir. D’ailleurs, Lewandowski est resté évasif lorsque la question lui a été posée de savoir s’il va rester à l’Allianz Arena la saison prochaine.

« Il y aura une réunion, quelque chose va se passer, mais nous ne savons pas quoi. Nous devons attendre. Nous verrons ce qui se passe, cela dépend des deux parties », a expliqué le meilleur buteur des cinq grands championnats européens. Conscients du probable départ de leur numéro 9, les dirigeants bavarois auraient déjà fixé une condition pour son éventuel transfert.

PSG Mercato : 40M€ ou rien pour Robert Lewandowski

Après huit saisons de bons et loyaux services, Robert Lewandowski pourrait mettre un terme à son aventure avec le Bayern Munich lors du prochain mercato estival. D’après les informations du média Kicker, la direction du club allemand attendrait au moins un chèque de 40 millions d'euros pour libérer son buteur de sa dernière année de contrat.

Et selon Sport Bild, le Paris Saint-Germain serait d’ores et déjà disposé à payer ce montant pour s’offrir les services de Lewandowski cet été. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient même rencontrer prochainement l'agent du joueur, Pini Zahavi, afin d’évoquer un transfert au PSG.

Sport Bild révèle également que Pini Zahavi aurait fait comprendre au Bayern Munich que le PSG et le FC Barcelone étaient prêts à payer le montant fixé pour le transfert de l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund. Auteur de 48 buts et 6 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, le natif de Varsovie pourrait ainsi quitter le Bayern et la Bundesliga pour aller faire le bonheur d’un autre club dans un nouveau championnat.

Pourquoi pas au Paris SG si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid cet été ?