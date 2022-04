Stade Brestois Mercato : Le SB29 s'intéresse à un crack du Portugal !

Publié par Thomas G. le 27 avril 2022 à 19:03

Stade Brestois Mercato : Après avoir obtenu leur maintien, les Brestois préparent la prochaine saison. Le SB29 s'intéresse à milieu qui évolue au Portugal.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 veut un nouveau milieu de terrain

Le Stade Brestois a réalisé un bon mercato l’été dernier. Cela leur a permis d’être performants cette saison. Cet été, l’objectif sera de nouveau de flairer les bons coups comme Lucien Agoumé ou encore Youcef Belaïli. Et les Bretons seraient intéressés par un jeune joueur de Moreirense.

Le SB29 aurait pris contact avec Ibrahima Camara. L’international guinéen s’est révélé cette saison dans le championnat portugais. C’est un milieu de terrain qui peut évoluer devant la défense et en tant que numéro 8. Il est très courtisé sur le marché. Selon le journaliste Mohammed Seya, Amiens, Angers SCO et le club de Bruges sont également intéressés par le joueur de 23 ans. Il ne lui reste qu'un an de contrat et sa valeur marchande est de 800 000 euros selon le site Transfermarkt. Les Brestois pourraient rapidement passer à l’action pour l’international guinéen. Le club entraîné par Michel der Zakarian veut se renforcer au milieu de terrain. En effet, le titulaire cette saison, Lucien Agoumé, devrait retourner à l’Inter cet été.

La saison est réussie pour les Pirates

Grace à leur victoire à Saint-Symphorien, les Pirates ont obtenu leur maintien. Une véritable prouesse pour les Bretons, à 4 journées de la fin du championnat. À la même époque, l’an dernier, le SB29 était relégable. Les joueurs avaient acquis leur maintien lors de la dernière rencontre. La première saison de Michel Der Zakarian à la tête de l’équipe est une réussite. Les Brestois pourraient même finir dans la première partie de tableau. Ce qui serait une première depuis 1987 pour le club breton.

Cependant, l’exode a commencé pour le SB29. Après cette saison aboutie, les meilleurs joueurs du club sont très courtisés. Ronan Pierre-Gabriel va rejoindre Montpellier HSC. Tandis que Martin Satriano et Lucien Agoumé vont retourner à l’Inter Milan. Enfin, Franck Honorat, le grand artisan de la saison brestoise pourrait partir en cas de belle offre.