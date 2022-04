Barça Mercato : L'Inter Milan cible un indésirable de Xavi

Publié par Jules le 27 avril 2022 à 20:33

Barça Mercato : Le FC Barcelone, qui veut recruter cet été, doit se séparer de certains de ses indésirables. L' Inter Milan serait intéressé par l'un d'eux.

Barça Mercato : L' Inter veut concurrencer l'AC Milan

Le Barça agite ce début de mercato et explore de nombreuses pistes pour se renforcer dès cet été. Après une saison compliquée, le FC Barcelone veut préparer l'avenir et vise donc plusieurs joueurs, dont Lucas Hernandez, qui serait l'une des priorités du club pour cet été. Mais avant cela, les Blaugranas doivent se séparer de plusieurs de leurs indésirables pour faire de la place dans l'effectif et réduire la masse salariale du club qui reste un gros problème depuis quelques saisons.

Bonne nouvelle pour le Barça, un joueur prêté cette saison aurait plusieurs touches, notamment du côté de l'Italie. D'après Sport, Miralem Pjanic intéresserait fortement l' Inter Milan, qui pourrait récupérer le milieu de terrain Bosnien cet été. Le joueur, prêté cette saison à Besiktas aurait tapé dans l'œil des dirigeants Nerazzurri qui se souviennent du niveau qu'affichait l'international bosnien (103 sélections) quand il évoluait encore à la Juventus.

L'Inter veut Pjanic en prêt la saison prochaine

Néanmoins, le Barça ne devrait pas se débarrasser définitivement du joueur, du moins, pas en l'envoyant du côté de l' Inter Milan. En effet, le club lombard ne souhaite qu'un prêt du joueur. Le club ne veut pas prendre de risques sur ce dossier et un prêt est donc l'option privilégiée par l' Inter pour récupérer Pjanic. Une solution qui n'arrange pas forcément le FC Barcelone qui aura besoin de fonds pour mener à bien son mercato qui promet d'être agité.

De plus, l'Inter ne veut pas payer un salaire trop cher au joueur du Barça. Toujours selon les informations de Sport, les Nerazzurri n'envisagent de récupérer le joueur en prêt que si le club n'a pas à payer plus que ce que versait le Besiktas. Cela correspond environ à 2,8 millions d'euros, bien inférieur aux 10 millions d'euros que doit verser le FC Barcelone au joueur. Les négociations devraient débuter prochainement.