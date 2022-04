PSG Mercato : Paris vers un gros deal avec l'Inter Milan

Publié par Ange A. le 28 avril 2022 à 07:13

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain pourrait refourguer un de ses joueurs à l’Inter Milan lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Le Paris Saint-Germain fera à nouveau les gros titres lors du prochain mercato. Si le PSG compte prolonger le contrat de Kylian Mbappé, il entend également dégraisser son effectif. Diminué par les pépins physiques cette saison, Leandro Paredes serait notamment sur la liste des départs. Un transfert du milieu argentin serait d’autant plus possible que la concurrence fait rage à son poste. De même, son contrat expire dans un an. Pour ne pas le laisser partir libre, Paris envisage donc une vente de Paredes dès cet été. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan s’intéresse au profil du milieu parisien forfait pour le reste de la saison en raison d’une nouvelle blessure.

Paredes, une priorité pour l’Inter ?

L’Inter Miilan est un vieux prétendant de Leandro Paredes. Le nom de l’Argentin a souvent circulé du côté du club lombard ces derniers mois. Avec le futur départ d’Arturo Vidal, les Nerazzurri cherchent à renforcer leur entrejeu. Raison pour laquelle le nom du milieu de terrain du Paris Saint-Germain figurerait toujours sur leur short-list. La source indique néanmoins que Paredes ne serait pas la seule cible de l’Inter à ce poste. Le champion d’Italie en titre aurait également des vues sur Rodrigo de Paul.

Cet autre international argentin évolue à l’Atlético Madrid, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en 2026. Mais cette piste pourrait s’avérer onéreuse pour le club lombard. La valeur marchande du Colchonero est estimée à 40 millions d’euros. Son compatriote du PSG ne vaudrait que la moitié selon le site spécialisé Transfermarkt. Touché aux adducteurs, Paredes pourrait donc avoir disputé son dernier match avec Paris contre Lorient le 3 avril. Il ne rejouera pas cette saison.