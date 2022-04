PSG Mercato : Le clan Antonio Conte lâche une annonce fracassante

Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2022 à 12:48

PSG Mercato : Lié à Tottenham jusqu’en 2023, Antonio Conte est annoncé au Paris SG pour remplacer Mauricio Pochettino. Son entourage s’est exprimé à ce sujet.

PSG Mercato : Un salaire à la Neymar pour succéder à Pochettino ?

Sauf énorme revirement de dernière minute, Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Après la piste Zinédine Zidane, les dirigeants parisiens feraient désormais d’Antonio Conte le grand favori pour succéder au technicien argentin. Intéressé par le poste, le manager de Tottenham réclamerait la mainmise sur le recrutement. Mais aussi la possibilité de collaborer avec Gianluca Petrachi, ancien directeur sportif de l'AS Roma, à la place de Leonardo, et la nomination d’un directeur des réseaux sociaux afin de surveiller les « stars d’Instagram » qui sont en grand nombre au sein du vestiaire des Rouge et Bleu.

Mieux, selon RMC Sport, Antonio Conte exigerait le même salaire que Neymar, soit 30 millions d'euros annuels, ainsi qu’un staff élargi autour de lui. Des informations qui apparaissent encore mystérieuses dans l’entourage de Conte.

PSG Mercato : Le clan Antonio Conte dénonce une fake news

Contacté ce jeudi par le quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport, les proches de l’entraîneur du club londonien ont dénoncé « une fake news sans aucun fondement » et ont d’ailleurs précisé qu'il n'existe aucun contact entre la direction du Paris Saint-Germain et Antonio Conte.

Le clan Conte dément également « l’information selon laquelle il aurait demandé de ne pas travailler avec le directeur sportif Leonardo pour avoir à ses côtés Petrachi, arrêté pendant deux ans après son passage à Rome. Conte et Petrachi ont joué ensemble quand ils étaient enfants, mais ils n’ont jamais travaillé ensemble », explique l’entourage de l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce dossier.