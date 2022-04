Stade Rennais : Le SRFC enregistre un gros retour face à l'ASSE !

Publié par Jules le 28 avril 2022 à 16:26

Stade Rennais : Alors que le SRFC affronte l'ASSE samedi à domicile, Bruno Genesio a annoncé une bonne nouvelle ce jeudi en conférence de presse.

Stade Rennais : Un retour important en attaque pour le SRFC

C'est l'un des chocs de cette 35e journée de Ligue 1, le SRFC affronte l'ASSE dans un match plein d'enjeu pour les deux équipes. De son côté, le Stade Rennais tentera de conserver sa place sur le podium, tandis que les Stéphanois essayeront de quitter cette place de barragiste. Si les Rennais sont privés de Nayef Aguerd pour cette rencontre, ils pourront bénéficier du retour de Jérémy Doku, comme l'a annoncé Bruno Genesio en conférence de presse d'avant-match aujourd'hui.

C'est la bonne nouvelle du jour pour le SRFC, Jérémy Doku devrait être présent au Roazhon Park samedi pour accueillir l'ASSE. Alors que le jeune belge souffrait d'une grosse blessure depuis plusieurs mois, son retour est vécu comme " une bonne nouvelle " par l'ancien coach de l'OL. De quoi garnir encore un peu plus l'attaque très prolifique du Stade Rennais cette saison. À voir maintenant si l'ailier de 19 ans sera titulaire contre les Verts ou s'il entrera en cours de match.

Stade Rennais : De bonnes nouvelles concernant Alfred Gomis

Lors de la conférence de presse, Bruno Genesio a aussi mentionné le cas d'Alfred Gomis. Victime d'une fracture du doigt il y a un peu plus d'un mois, le gardien sénégalais du SRFC ne sera pas présent contre l'ASSE, mais pourrait faire son retour dans les cages dès le match suivant contre le FC Nantes. Il s'agit là d'une bonne nouvelle étant donné que le joueur n'était pas certain de refouler les pelouses de Ligue 1 comme l'a déclaré Bruno Genesio. " On ne pensait pas qu’il pourrait rejouer d’ici la fin de saison quand il s’est blessé ", a-t-il avoué. Un retour surprise qui pourrait faire du bien au Stade Rennais en cette fin de saison.

Deux joueurs seront indisponibles pour le match contre Saint-Etienne, en plus de Nayef Aguerd et Alfred Gomis. En effet, Loïc Badé et KamaldeenSulemana ne sont toujours pas remis et risquent de manquer la fin de saison avec le SRFC en Ligue 1.