Stade Rennais : Un forfait de taille acté au SRFC contre l'ASSE

Publié par Ange A. le 28 avril 2022 à 00:13

Stade Rennais : Après réunion de la Commission de discipline de la LFP, un défenseur du SRFC va manquer la réception de Saint-Étienne.

Stade Rennais : Déjà un absent de taille au SRFC contre l’ASSE

Après deux faux pas, le Stade Rennais s’est repris lors de la dernière journée contre le FC Lorient. Bien que réduit à dix, le SRFC est parvenu à étriller le club Morbihan au Roazhon Park (5-0). Nayef Aguerd s’était rendu coupable d’une faute sur Armand Laurienté. Il a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique avant l’heure de jeu, le score étant déjà acquis (3-0). Réunie mercredi soir, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel s’est penchée sur le cas du Marocain. La LFP a infligé deux matchs fermes au défenseur central. Lequel sera donc absent pour la réception de l’AS Saint-Étienne ce samedi. Il manquera également le déplacement à Nantes mercredi prochain lors de la 36e journée de Ligue 1.

Aguerd suspendu, Rennes en danger pour le sprint final ?

Trosième de Ligue 1, le Stade Rennais conserve ses chances de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Mais le club breton reste sous la menace de Monaco (4e), Nice (5e) et Strasbourg (6e). Le SRFC affronte des adversaires avec divers objectifs lors de ces quatre dernières rencontres du championnat. Barragiste, Saint-Étienne lutte pour le maintien et entend sortir de la zone de relégation. Finaliste de la Coupe de France, le FC Nantes (10e) peut toujours espérer accrocher une place européenne via le championnat.

Suspendu contre ces deux prochains adversaires, Naguef Aguerd fera son retour pour le choc contre l’Olympique de Marseille, dauphin du PSG. Lors de la dernière journée, les Rouge et noir seront face à Lille. Le champion de France en titre ne pointe qu’à la 9e place. Comme le FCN, le LOSC espère encore finir européen cette saison. Autant dire que Bruno Genesio et ses troupes devront donc maintenir le cap après la manita infligée à Lorient.