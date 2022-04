OM Mercato : Excellente nouvelle dans le dossier Nicolas Pépé !

Publié par Timothée Jean le 28 avril 2022 à 19:56

OM Mercato : La direction marseillaise vient de recevoir une bonne nouvelle qui l’aidera dans le recrutement de Nicolas Pépé.

OM Mercato : Arsenal ouvre la porte pour Nicolas Pépé

Il est l’une des plus grosses déceptions d’Arsenal. Recrue la plus chère du club, Nicolas Pépé n’est jamais parvenu à justifier le montant colossal déboursé pour sa venue, 80 millions d’euros. Il doit à présent se contenter que des miettes au sein du club londonien. L’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, n’est pas un grand admirateur de l’international ivoirien et n’a pas l’intention de changer ses plans. Pire, le patron du banc d’Arsenal envisage d’attirer de nouveaux attaquants pour étoffer son secteur offensif la saison prochaine. Autant dire que Nicolas Pépé a très peu chance de poursuivre son aventure chez les Gunners la saison prochaine.

D’ailleurs, le joueur de 26 ans a vu ses dirigeants prendre une décision radicale à son sujet. Selon les informations de Fichajes, les pensionnaires de l’Emirates Stadium sont prêts à ouvrir la porte pour l’ailier gauche. Ils seraient à présent prêts à écouter les différentes offres pour son transfert. Cette décision devrait faire les affaires de ses prétendants, dont l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Un prix revu à la baisse pour Nicolas Pépé

Trois saisons après son arrivée en Premier League, l’aventure de Nicolas Pépé à Arsenal semble donc toucher à sa fin. Les dirigeants britanniques aimeraient se séparer de lui le plus rapidement possible et cela semble réciproque. Puisque l’ancien crack du LOSC, courtisé depuis de longues dates par l’ OM, a récemment ouvert la porte à un départ d’Arsenal. Selon les informations de London Evening Standard, une rencontre est même prévue entre Nicolas Pépé et sa direction dans les jours à avenir. L’objectif de cette réunion étant de trouver une issue favorable pour son transfert.

Les Gunners ont bien conscience qu’ils ne pourront pas récupérer les 80 millions d’euros déboursés pour sa venue. Ils devraient, selon le média britannique, réclamer un montant relativement bas pour son futur départ, ce qui ferait les affaires de l’ OM. Le club phocéen suit la situation de l’attaquant ivoirien depuis longtemps et voudrait l'attirer dans ses rangs. Toutefois, Marseille n’est pas le seul club positionné sur ce dossier. L’Olympique Lyonnais et le FC Séville seraient également sur les traces de l’ancien buteur d’Angers SCO.