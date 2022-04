OM Mercato : Arkadiusz Milik confirme pour son avenir à Marseille

Publié par Timothée Jean le 28 avril 2022 à 22:26

OM Mercato : Arkadiusz Milik vient de mettre un terme aux rumeurs. Le buteur polonais souhaite poursuivre l'aventure à l'Olympique Marseille.

OM Mercato : Arkadiusz Milik veut s’inscrire dans la durée à Marseille

C’est une bonne nouvelle pour les supporters de l'Olympique Marseille. Ces derniers ont appris que leur grand attaquant, Arkadiusz Milik, n’a pas l’intention de partir à l’issue de la saison en cours. Prêté avec option d’achat par Naples et convoité par plusieurs clubs italiens, l’avant-centre n'a pas d'autres plans que d'entamer la saison prochaine sous les couleurs marseillaises.

Et c’est le principal concerné qui l’évoque, il veut s’inscrire dans la durée à Marseille même si rien n’est encore acté pour son transfert définitif. « J’aimerais écrire mon histoire dans ce club (Marseille), tout est encore ouvert (…) le plus important, c'est d'être focus sur l'instant présent. On verra plus tard si j'ai été l'attaquant dont on se souvient des années plus tard ou pas », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Onze Mondial.

Arkadiusz Milik vise la Ligue des Champions

Auteur de 20 buts et en 33 apparitions, toutes compétitions confondues, Arkadiusz Milik est visiblement convaincu par le projet olympien. Une volonté réciproque, puisque les dirigeants de l’ OM n’ont pas l’intention de perdre un tel atout offensif. Le président marseillais Pablo Longoria ne cache pas son souhait, il compte conserver le buteur de 28 ans cet été. L’Olympique de Marseille devrait donc lever son option estimée à environ une dizaine de millions d’euros.

De plus, un autre argument plaide en faveur de son maintien à l’Olympique de Marseille : la Ligue des Champions. Arkadiusz Milik rêve de disputer la prochaine C1 avec Marseille. Solide deuxième de Ligue 1, l’ OM est bien parti pour atteindre ce grand objectif. Il ne reste plus que quatre journées avant la fin du championnat. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen aura un argument de poids pour entériner ce dossier.