SRFC-ASSE : Un coup dur terrible tombe pour Sainté, les compos !

Publié par Thomas le 29 avril 2022 à 12:56

Rencontre déterminante ce samedi au Roazhon Park entre le Stade Rennais et Saint-Etienne. Découvrez les compos de ce sulfureux SRFC-ASSE.

SRFC : Genesio annonce le retour de Santamaria en défense

Match capital ce week-end pour le Stade Rennais, qui reçoit dans son antre une équipe de Saint-Etienne lancinante en championnat. Intraitables à domicile, les Rouge et Noir ont l’occasion de creuser l’écart au classement et d’assurer un peu plus les places européennes, eux qui restent sur un puissant 5-0 contre le FC Lorient. Redoutable face aux mal classés (5-0 contre Lorient, 6-1 contre Metz, 4-1 contre Troyes...), Bruno Genesio a souhaité calmer le jeu en conférence de presse, avant de rencontrer les Verts, 18e au classement. " Enfoncer l’ ASSE ? Non ça n’est pas le mot parce que je n’aime pas du tout ça. Et au contraire, je pense que des clubs comme Saint-Étienne ou Bordeaux, de grands clubs français, doivent rester en L1 ", a déclaré l’entraîneur du SRFC ce jeudi.

Privés de Nayef Aguerd, suspendu et de Loïc Badé, blessé aux adducteurs, les Rouge et Noir vont une nouvelle fois débuter avec une charnière expérimentale, composée du duo Omari-Santamaria. Déjà aligné dans l'axe de la défense contre l’AS Monaco, les deux Rennais avaient fait état d’une fébrilité rare, qui avait fait sombrer le club breton au Roazhon Park (défaite 2-3).

Contre l’AS Saint-Etienne, Bruno Genesio devrait toutefois conserver Warmed Omari à son poste, ce qui n’avait pas été le cas contre l’ASM il y a deux semaines. " Baptiste Santamaria jouera axe gauche défense puisque j’ai dit la dernière fois que j’avais sûrement fait une erreur de faire l’inverse. Je ne vais pas renouveler l’erreur. " Pour le reste, l’entraîneur du Stade Rennais pourra compter sur le retour de sa pépite belge, Jérémy Doku, qui devrait débuter sur le banc contre les Verts.

Sainté décimé en attaque

Si la tâche s’annonçait déjà complexe pour l’ ASSE contre l’ogre rennais, elle devrait l’être davantage avec le forfait de dernière minute de plusieurs cadres offensifs. D’après L'Équipe, Pascal Dupraz devrait faire le voyage sans Romain Hamouma et Ryad Boudebouz. Les deux attaquants se seraient blessés à l’entraînement et s’ajoutent donc au forfait de Wahbi Khazri, qui a été suspendu par la LFP après son jaune reçu contre l'AS Monaco. En plus de ces trois forfaits, le coach des Verts devra composer sans Enzo Crivelli, qui devrait faire son retour contre l'OGC Nice le 11 mai.

Pascal Dupraz maintient son système à 3 centraux

Secoué depuis cinq rencontres en Ligue 1, marqué par 17 buts encaissés sur cette période, Sainté ne devrait pas changer son système de jeu contre le SRFC ce week-end. Malgré les critiques concernant la friabilité défensive des Stéphanois, Pascal Dupraz a annoncé vouloir conserver sa charnière centrale à 3 axiaux, jugeant ce dispositif plus rassurant sur 90 minutes. " C’est impossible de jouer à quatre derrière sur 94 minutes. Comme je décide, je me convaincs que ce n’est pas possible. Tous les jours je m’en rends compte, pour des raisons tactiques et techniques ", a annoncé le coach savoyard en conférence de presse.

Compo probable du SRFC :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, B. Santamaria, B. Meling

Milieux de terrain : L. Majer, F. Tait, J. Martin

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier

Compo probable de l’ ASSE :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : M. Nadé, E. Mangala, M. Camara

Milieux de terrain : Y. Maçon, Z. Youssouf, L. Gourna-Douath, M. Trauco

Attaquants : D. Bouanga, R. Boudebouz, A. Nordi