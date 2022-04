OM Mercato : Longoria connaît le prix à payer pour Nicolas Pépé

Publié par Timothée Jean le 29 avril 2022 à 15:56

OM Mercato : Annoncé avec instance à Marseille, Nicolas Pépé s’apprête à quitter Arsenal. Un prix est fixé pour son transfert.

OM Mercato : Arsenal met Nicolas Pépé sur le marché

Il semble loin le temps où Nicolas Pépé rayonnait en attaque, en enchaînant de grosses performances avec le LOSC. Une sacrée dynamique positive qui lui avait même permis de rejoindre Arsenal contre un chèque de 80 millions d’euros. Mais la donne a bien changé depuis, puisque l’international ivoirien n’est plus que l’ombre de lui-même chez les Gunners.

Cette saison, Nicolas Pépé n’a été titularisé qu’à cinq reprises en Premier League. C’est la preuve qu’il n’entre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur Mikel Arteta. Ce manque de temps de jeu est forcément difficile à supporter pour un joueur d’un tel calibre. Ce dernier devrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato, d’autant plus que la direction d’Arsenal aimerait se débarrasser de lui le plus rapidement possible. Daily Mail indique en effet que Nicolas Pépé sera sur le marché dès cet été, avec un prix abordable pour son transfert.

Un chèque de 30 millions d’euros pour Nicolas Pépé

Arsenal a bien l’intention de vendre sa recrue la plus chère lors du prochain mercato estival. Cette information est une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui suit le joueur depuis longtemps. En quête de renfort offensif, l’ OM pourrait donc revenir à la charge pour sa signature. Cependant, l’ OM devra trouver les fonds nécessaires pour conclure une telle opération.

Selon le journal britannique, Arsenal attendrait au moins un chèque de 30 millions d’euros pour acter le départ de Nicolas Pépé. Un montant conséquent, mais pas inaccessible pour l’ OM, surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions et si quelques ventes intéressantes sont actées d'ici l'été prochain. Le rendez-vous est ainsi pris pour le prochain mercato estival, étant donné que la direction marseillaise pourrait frapper un énorme coup à cette date.