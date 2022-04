Angers SCO : Encore un nouveau coup dur pour Gérald Baticle

Publié par Jules le 29 avril 2022 à 16:22

Angers SCO : Les Scoïstes, qui ne sont pas encore tout à fait sauvés de la relégation, viennent de recevoir un nouveau coup dur pour la fin de saison.

Angers SCO : Un nouveau blessé pour le SCO

Angers SCO s'apprête à disputer une rencontre compliquée contre l'AS Monaco alors que le maintien du club n'est pas encore tout à fait acté. La fin de saison angevine pourrait d'ailleurs s'avérer plus difficile que prévu avec plusieurs absents de marque. Après l'annonce de la blessure de Sofiane Boufal plus tôt dans la semaine, c'est au tour de Pierrick Capelle de rejoindre l'infirmerie. Des coups durs qui se multiplient pour Gérald Baticle.

Durant la conférence d'avant-match, le coach d' Angers SCO a confirmé que le milieu de terrain excentré était bel et bien blessé et qu'il ne serait donc pas présent pour la rencontre face à l'ASM ce dimanche. Pire que ça, le joueur de 35 ans pourrait rater plusieurs matchs, voire toute la fin de saison comme l'indique le coach. Selon les termes de Baticle, " il sera absent entre 3 et 5 semaines ". Une grosse blessure donc pour un joueur essentiel du SCO.

Angers SCO : Une fin de saison minée par les blessures

Cette fin de saison, pourtant cruciale pour Angers s'annonce plus difficile que prévue. En effet, les Noir et Blanc devraient donc être privés de Capelle comme le souligne l'entraîneur angevin, "s’il revient, ce sera pour la fin de saison, au mieux ". Une blessure qui s'additionne à celle de Sofiane Boufal. Gérald Baticle s'est d'ailleurs prononcé sur la blessure de l'international marocain et a affirmé que le joueur " sera éloigné des terrains quelques mois, au moins trois ".

Deux grosses absences pour le technicien du SCO qui pourra néanmoins compter sur quelques retours. En effet, Angers retrouvera, ce week-end contre Monaco, Mathias Pereira Lage et Stéphane Bahoken qui sont tous les deux disponibles.