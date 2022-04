OL Mercato : La surprenante sortie de Lopes sur son avenir

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 06:06

OL Mercato : Gardien de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a botté en touche pour son avenir à un an de la fin de con contrat.

OL Mercato : Anthony Lopes pas inquiet pour son avenir à Lyon

À la suite de Thiago Mendes, un autre cadre de l’Olympique Lyonnais a été invité à se prononcer sur son avenir. Comme le Brésilien, Anthony Lopes ne disposera plus que d’une seule année de contrat à l’issue de la saison. Alors que le milieu a fait part de son désir de rester à l’ OL, le portier portugais ne se fait pas encore d’inquiétude pour son futur. Absent des terrains depuis trois journées et un nul à Strasbourg, le Lusitanien est davantage préoccupé par son retour à la compétition. Le dernier rempart lyonnais avait reçu une béquille lors du match nul entre Lyon et Strasbourg à la Meineau lors de la 31e journée.

Lopes de retour au Vélodrome ?

Le gardien de but de 30 ans espère effectuer son retour pour le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais dimanche au Vélodrome. « Il n’y a rien qui me travaille aujourd’hui, hormis le fait d’être présent dimanche, être le plus performant possible sur les matche à venir et d’aller chercher une qualification européenne. J’arrive à faire abstraction de ce qui peut se passer, de mon avenir, de la suite... Ce n’est pas une question à se poser car je suis focus sur la fin de saison », a indiqué Anthony Lopes. Avant sa gêne, le champion d’Europe 2016 avait disputé 38 matchs pour 45 buts encaissés. Il n’a réussi à garder sa cage inviolée qu’à 12 reprises cette saison.