OL Mercato : Un cadre de Bosz envoie un message fort à Lyon

OL Mercato : Repositionné dans l’axe cette saison, Thiago Mendes s’est exprimé sur son futur. Le contrat du Brésilien expire dans un an.

Avec l’arrivée de Peter Bosz, Thiago Mendes a franchi un nouveau palier à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain a été repositionné dans l’axe de la défense par le nouveau coach de l’ OL. La faute aux contre-performances de Jérôme Boateng et la longue absence de Jérôme Denayer. À un an de l’expiration de son contrat à Lyon, l’avenir de l’ancien Lillois devrait encore faire parler cet été. Il serait notamment déjà courtisé par West Ham et Flamengo. Interrogé sur son futur, le milieu de 30 ans affiche un souhait fort. « Si le président m’appelait pour discuter de renouveler ou non mon contrat, je viendrais m’assoir avec lui pour l’écouter. Et si je dois rester un an, je donnerai toujours le meilleur de moi-même », a-t-il indiqué à Olympique et Lyonnais.

Un objectif clair pour Thiago Mendes

Avec les difficultés que traverse l’Olympique Lyonnais, Thiago Mendes ne fait pas de la question de son avenir une obsession. Le polyvalent milieu de l’ OL souhaite terminer cette campagne sur une bonne note avant de discuter avec sa direction. Seulement 8es en championnat, les Gones cherchent à accrocher une place européenne. Malgré son attachement au club, il n’exclut pas un départ de Lyon, surtout que le club aura besoin de quelques liquidités pour se renforcer cet été. « La première des choses, je veux déjà très bien finir ce championnat. Je ne sais pas ce qui se passera après. Il me reste encore un an de contrat avec le club pour lequel je me donne à fond. Je partirai d’ici de toute façon la tête haute », a souligné le protégé de Peter Bosz.