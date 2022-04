OM - OL : Déjà un choix fort de Jorge Sampaoli contre Lyon

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 09:46

OM – OL : Jorge Sampaoli aurait déjà pris une importante décision pour la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Vélodrome.

OM – OL : Un choix fort de Jorge Sampaoli dévoilé

Défait par Feyenoord (3-2) en Conference League, l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer ce dimanche. L’OM reçoit l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome en clôture de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats. Selon les informations de L’Équipe, Jorge Sampaoli va opérer un important changement pour ce classique du championnat. Le quotidien sportif annonce la titularisation d’Arkadiusz Milik contre Lyon. L’attaquant polonais était remplaçant jeudi aux Pays-Bas. Face aux Néerlandais, le coach marseillais avait misé sur la paire Dieng-Bakambu. Le journal assure même que le technicien argentin compte également lancer son buteur d’entrée lors du match retour contre le club néerlandais jeudi prochain au Vélodrome.

Une nouvelle frustration pour Milik à Marseille

Prêté avec option d’achat pour une saison et demie par Naples, Arkadiusz Milik est en fin de contrat à l’Olympique de Marseille. Dans un récent entretien au Onze Mondial, l’attaquant de 28 ans a ouvert la porte à un transfert définitif à Marseille. « J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM », a-t-il notamment indiqué au magazine. Mais sa situation à l’ OM est loin d’être reluisante. Son profil poserait des problèmes à Jorge Sampaoli. Le tacticien argentin préfère des attaquants plus mobiles comme Dieng et Bakambu.

D’après le quotidien sportif, la récente décision de Sampaoli de ne pas titulariser Milik contre Feyenoord aurait de nouveau courroucé le Polonais. Celui-ci ne cache plus son mécontentement face aux décisions de son entraîneur. Des choix assez surprenants tant il est le meilleur buteur marseillais cette saison avec 20 réalisations. Reste maintenant à savoir si ces décisions de Sampaoli ne vont pas finir par déteindre sur son avenir avec le club phocéen.