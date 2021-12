Barça Mercato : Raiola confirme pour Haaland et Barcelone !

Publié par Thomas le 10 décembre 2021 à 18:15

Cette semaine, Erling Haaland, grand objectif du Barça pour 2022, a vu son agent faire une déclaration folle concernant le futur de son joyau.

Barça Mercato : Raiola dévoile les 4 futurs clubs d’Haaland

Comme à son habitude, le sulfureux homme d’affaire Mino Raiola, connu pour être l’agent de nombreuses stars du football, n’a pas fait dans la langue de bois cette semaine concernant son poulain norvégien Erling Haaland. Courtisé par à peu près tous les gros clubs en Europe, l’attaquant du Borussia Dortmund laisse planer le doute quant à sa destination fétiche, néanmoins, son représentant italien a lui donné plusieurs indices de taille.

Interviewé par le média Sport1, Raiola a dévoilé que 4 clubs que le serial buteur de 21 pourrait rejoindre l’été prochain, parmi eux, pas de PSG mais bien le Barça, le Real Madrid, le Bayern et Manchester City " Erling Haaland passera à l'étape suivante. Le Real Madrid, le Bayern, le Barça et City, ce sont les grands clubs qu'il peut rejoindre. Quand ? Peut-être cet été, peut-être le prochain. Mais il y a de grandes chances que ce soit CET été. ". Une véritable bombe lâchée par l’homme d’affaire de 54 ans qui à travers cette déclaration, confirme la possibilité d’une arrivée de Haaland au FC Barcelone.

Une destination pour le moins insolite quand on connaît les difficultés financières dont sont sujet les Blaugrana depuis le mandat de Bartomeu. Néanmoins, malgré une dette estimée à plus de 1,3 milliards d’euros, le Barça compte bien économiser pour proposer une offre ainsi qu’un salaire à la hauteur des exigences du joueur. Seul bémol, le Norvégien ne viendrait en Catalogne uniquement si le club se qualifiait en Ligue des Champions, condition compliquée pour Xavi et ses hommes qui stagnent actuellement à la 7ème place de Liga. Joan Laporta pourra toujours compter dans ce dossier, sur les très bonnes relations entretenues avec l’agent de l’attaquant du BVB.

La situation de Pogba évoquée

Dans cet entretien, Raiola évoque également l’avenir d’un autre de ses protégés, le milieu tricolore Paul Pogba. En fin de contrat en juin prochain à Manchester United, le champion du Monde 2018 n’a toujours pas convenu de prolongation avec les Red Devils et semble se rapprocher d’un départ en 2022. Courtisé par le PSG, le Barça, la Juve et le Real Madrid, La Pioche devrait animer le prochain mercato estival. Son agent est d’ailleurs revenu sur la forte concurrence autour de son joueur " Nous avons de nombreuses offres pour Pogba, incluant même une prolongation à United, nous verrons ce qui est le mieux pour lui. ". Dans la foulée, l’homme d’affaire a réfuté tout intérêt venant du Bayern Munich " Pogba au Bayern ? Impossible, ils ne paient pas ce genre de salaire. ".