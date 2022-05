FC Nantes : CDF, l'avertissement de Kombouaré avant la finale

Publié par Ange A. le 01 mai 2022 à 06:36

FC Nantes : Antoine Kombouaré a envoyé un message à l’OGC Nice, son adversaire en finale de la Coupe de France, après le nul à Lens.

FC Nantes : Les Canaris accrochés avant la finale contre Nice

Le FC Nantes a laissé filer les trois points samedi sur la pelouse du RC Lens. Les Canaris pensaient avoir fait le plus dur suite à un doublé de Moses Simon en première période. Ils se sont faits rattraper au score par les Sang et Or à moins de 30 minutes du coup de sifflet final. Après ce nul, Antoine Kombouaré refuse d’accabler ses poulains. Le coach du FCN estime que Lens aurait pu signer une remontada devant son public. « J’ai dit aux joueurs de ne pas être déçus car on aurait pu perdre ce match et on repart avec un bon point […] On s’est peut-être cru trop beau, on a pensé qu’on avait fait le plus dur. Quand on ne respecte pas les fondamentaux, on se fait punir », a confié l’entraîneur de Nantes.

Kombouaré enthousiaste avant la finale de la Coupe de France

Cette rencontre contre le RC Lens faisait office de dernière répétition pour le FC Nantes avant la finale de la Coupe de France. Pas de quoi inquiéter Antoine Kombouaré avant ce choc. Le coach du FCN estime que ses poulains ont réussi leur préparation malgré le nul ramené de Bollaert. « Je retiens beaucoup de bonnes choses. C’est une bonne préparation pour la finale », a-t-il indiqué. Pour ce choc, le club des bords de l’Erdre pourra notamment compter sur le retour de Ludovic Blas, Andrei Girotto et Fabio suspendus contre le Racing. Malade et forfait contre Lens, Jean-Charles Castelletto est également espéré pour cette affiche.

Nice de son côté va préparer la finale de la Coupe de France sur le terrain des Girondins de Bordeaux ce dimanche.