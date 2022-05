PSG Mercato : Ronaldo à Paris, un ancien d’Arsenal lâche la bombe

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2022 à 11:36

PSG Mercato : Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pourrait débarquer au Paris SG cet été. Une ancienne légende d’Arsenal en est convaincue.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à quitter Manchester United ?

De retour l’été passé, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises et quitter à nouveau Manchester United. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, la star portugaise pourrait quitter prématurément les rangs des Red Devils en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. À 37 ans révolus, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid se sent toujours capable d’évoluer au haut niveau.

Ronaldo veut donc continuer à briller en Ligue des Champions et il ne pourrait donc pas poursuivre avec Manchester United s’il n’y a pas de qualification pour la Coupe aux grandes oreilles. L'ancien joueur d'Arsenal, Paul Merson, en est totalement persuadé. D’ailleurs, il le voit quitter la Premier League pour aller briller dans un championnat qui répond aux exigences de son âge, la Ligue 1.

PSG Mercato : Messi et Cristiano Ronaldo enfin ensemble ?

En cas de départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid cet été, le Paris Saint-Germain fera tout pour attirer une nouvelle star capable de combler le vide qu’il pourrait éventuellement laisser. Si plusieurs noms sont associés aux Rouge et Bleu, Paul Merson voit le Qatar venir chercher Cristiano Ronaldo à Manchester United pour constituer un duo de rêve avec Lionel Messi.

« C’est peut-être la dernière saison de Cristiano Ronaldo en Premier League. Il va vouloir jouer la Ligue des champions, il l’a disputée toute sa carrière », a confié l’ancien milieu de terrain anglais au micro de Sportskeeda avant de dévoiler le plan d’avenir de CR7.

« Franchement, je serais surpris que Ten Hag veuille le conserver. Le PSG peut aller le chercher pour en faire un remplaçant à court terme de Kylian Mbappé. Le PSG ne rêve que d’une chose : gagner la Ligue des champions. Et Cristiano Ronaldo a montré qu’il pouvait être un atout dans cette quête. Il marque des buts et fait vendre des maillots, il fait tout. La Ligue 1 ne le fatiguera pas et il pourra se concentrer sur la Ligue des champions. Nous pourrions voir, avec Lionel Messi, deux des plus grands joueurs de tous les temps jouer pour la même équipe », assure Paul Merson.

Reste maintenant à savoir si le Paris SG songe effectivement encore au quintuple Ballon d’Or.