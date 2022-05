OM Mercato : Henry jette un coup froid sur l’avenir de Saliba !

Publié par Timothée Jean le 02 mai 2022 à 11:55

OM Mercato : Prêté pour une saison à Marseille, William Saliba se rapproche d’un retour à Arsenal. Une situation qui a fait réagir Thierry Henry.

OM Mercato : Thierry Henry se prononce sur l’avenir de Saliba

Où évoluera William Saliba la saison prochaine ? C’est l’une des questions qui intriguent bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille. Le jeune défenseur central réalise une belle saison sous les couleurs marseillaises. Il est une véritable satisfaction pour ses nouveaux dirigeants, qui aimeraient le conserver le plus longtemps possible. Sauf que cette mission s’annonce très complexe. D’autant plus que William Saliba est prêté à l’ OM sans option d’achat. Le joueur de 21 ans devrait donc retourner à Arsenal à l’issue de la saison prochaine, même si les dirigeants espèrent toujours son maintien.

Ancien buteur des Gunners,Thierry Henry a été invité à se prononcer sur l’avenir de son jeune compatriote. L’ancien coach de l’AS Monaco a souligné les belles performances de William Saliba, tout en assurant que le jeune joueur continuait toujours d’entretenir le mystère sur son avenir. « Ce que Saliba est en train de faire ici, c’est extraordinaire. Il a été récompensé par une sélection en équipe de France. Maintenant, il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer, il n’a pas voulu se prononcer », a confié Thierry Henry sur Prime Video.

William Saliba vers un retour à Arsenal

Pour l’ancien international français, il ne fait aucun doute que William Saliba a toutes les qualités pour intégrer l’équipe première d’Arsenal la saison prochaine. Et cette tendance prend de l’ampleur ces derniers jours, au détriment de Marseille. L’ancien Stéphanois devrait avoir une nouvelle chance chez les Gunners, après un premier passage décevant en Angleterre. Tout semble se mettre en place pour son retour en Premier League. Quatrième de Premier League, Arsenal se rapproche d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui devrait peser dans la décision finale du jeune joueur. D’ailleurs, le principal concerné n’exclut pas cette option. Pour l’heure, c’est bien Arsenal qui aura le dernier mot dans ce dossier.