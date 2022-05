Barça Mercato : Barcelone proche d'un belle opération à l'Atlético

Publié par Thomas le 02 mai 2022 à 16:25

Barça Mercato : Dans sa volonté de renforcer son attaque cet été, le FC Barcelone pourrait prochainement recruter une star de l'Atlético Madrid.

Barça Mercato : Le dossier João Félix relancé

Le prochain marché des transferts s’annonce déjà chaud du côté de la Catalogne, où le FC Barcelone prévoit du changement dans tous les secteurs de jeu. Déjà assurés des arrivées de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) à la fin de la saison, les Blaugranas orientent leurs recherches vers le poste d’attaquant. Encore très impacté par le départ de Lionel Messi l’été dernier et la retraite de Sergio Agüero, le Barça se cherche un nouveau leader offensif pour les prochaines années et pourrait bien trouver son bonheur à l’Atlético Madrid.

Comme le révèle le journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone aurait grandement gagné du terrain concernant la venue de João Félix. Pisté par les dirigeants catalans depuis de longs mois, l’international portugais pourrait bel et bien quitter la capitale espagnole pour rallier le Barça cet été. Une réunion importante a eu lieu entre le club et le mythique agent Jorge Mendes, où le dossier João Félix a longuement été évoqué.

D’après le journaliste, cet entretien se serait révélé très positif pour Joan Laporta et les siens, qui seraient désormais en pole position pour recruter l’attaquant de 22 ans. L’insider annonce en effet qu’un détail important pourrait faire basculer l’opération en faveur du Barça.

Félix pourrait partir en cas de non qualification en Ligue des Champions

Auteur d’une saison plutôt convaincante avec 8 buts et 3 passes décisives, João Félix ne serait pas des plus épanoui cette saison chez les Colchoneros, notamment avec la forte concurrence en attaque. L’ancien joyau du Benfica aurait selon la presse locale des envies de départ, lui qui avait été recruté 127 millions d'euros lors de l'été 2019. Si le Portugais se montre discret sur son avenir, une non qualification de l’Atlético en Ligue des Champions provoquerait alors le départ de ce dernier.

Actuellement 4e, à 4 points du Betis Séville, qui dispose d’un match en moins, Diego Simeone et ses hommes ne sont pas assurés de terminer dans le Big 4 de la Liga. Une déconvenue de taille, qui pourrait, toujours selon Gerard Romero, pousser Félix a rejoindre le Barça, 2e et quasi assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.