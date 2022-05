PSG Mercato : 20M€, Leonardo proche de finaliser un gros deal !

Publié par JEAN-LUC D le 02 mai 2022 à 22:55

PSG Mercato : À quelques semaines de la fin de la saison, Leonardo s’active sur certains dossiers. Une opération à 20M€ se préciserait ainsi au Paris SG.

PSG Mercato : Leandro Paredes placé sur la liste des transferts

Après un nouveau fiasco européen, le Paris Saint-Germain aimerait procéder à une grand ménage estival afin de repartir sur de meilleures bases la saison prochaine. Plusieurs joueurs pourraient ainsi faire leurs valises et quitter les rangs Rouge et Bleu lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 au PSG, Leandro Paredes ferait partie de ces éléments dont les dirigeants aimeraient se défaire à l’issue de la saison.

Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 40 millions d’euros, le milieu de terrain argentin ne devrait pas recevoir une prolongation de la part de sa direction. À 27 ans, le compatriote de Lionel Messi aurait pris connaissance de cette volonté de départ de la part du club.

« Le milieu de terrain a compris que la direction du Paris Saint-Germain étudie des plans alternatifs au fait de le garder et que le contrat expirant le 30 juin 2023 est un signal clair : en l’absence de renouvellement, le joueur doit être vendu maintenant pour gagner quelque chose. Le problème pour les prétendants, c’est qu’à Paris « quelque chose », c’est plus de 20 millions », explique Tuttosport ce lundi. Et aux dernières nouvelles, un club serait prêt à s’aligner sur les exigences du PSG pour Paredes.

PSG Mercato : L’offre de la Juve dévoilée pour Paredes

Outre Angel Di Maria, libre le 30 juin prochain, Leandro Paredes pourrait bien obtenir un bon de sortie cet été si une offre satisfaisante arrivait sur le bureau des dirigeants du Paris Saint-Germain. Et d’après les renseignements divulgués ce jour par le quotidien transalpin, la Juventus Turin serait disposée à mettre sur la table des négociations les 20 millions d'euros nécessaires pour le transfert de Paredes.

Toutefois, l’international argentin devra faire un effort financier sur son salaire s’il tient à rejoindre les Bianconeri. « Les contacts indirects entre la Juve et Paris se poursuivent sans relâche. Depuis le milieu de la semaine, les appels téléphoniques se sont accélérés et jusqu’à vendredi soir, les mises à jour entre les parties n’ont pas manqué. Sur le transfert, le sentiment est qu’il est possible de trouver un accord, alors que sur le salaire de Paredes, la Juventus étudie la bonne stratégie, étant entendu que le point de départ ne peut être les 7 millions par an gagnés par le joueur jusqu’à présent », indique Tuttosport.