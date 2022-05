Barça Mercato : Ludovic Giuly proche d'un retour à Barcelone !

Publié par Thomas le 03 mai 2022 à 12:56

Barça Mercato : Ancienne gloire du FC Barcelone (2004-2007), Ludovic Giuly pourrait revenir en Catalogne dans l'organigramme du club.

Barça Mercato : Giuly bientôt entraîneur de la réserve ?

Très actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone pourrait aussi connaître du mouvement au sein de son équipe réserve. Évoluant en troisième division espagnole, le Barça B pourrait voir une nouvelle tête le diriger ces prochaines semaines. En lice pour les play-offs et la montée, la filiale catalane est vouée à connaître un souffle nouveau cet été, sous l’impulsion de Joan Laporta et Xavi. S'il donne satisfaction cette saison, Sergi Barjuan devrait ainsi être remplacé par une figure forte pour prendre en main la réserve, et un nom semble avoir la cote en interne, Ludovic Giuly.

Comme le dévoile Sport ce mardi, le FC Barcelone pourrait rapidement investir l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco à la tête de l’équipe B. Le club catalan souhaiterait offrir le poste à un ancien de la maison et prioriserait l’ancien milieu offensif passé par le Barça de 2004 à 2007 (124 matches, 26 réalisations). La source dévoile que le nom de Javier Mascherano était un temps l’objectif des Blaugranas mais que ce dernier devrait continuer à la tête de la sélection U20 argentine.

Ludovic Giuly veut aussi revenir au Barça cet été

Actuellement entraîneur adjoint de la réserve de l’AS Monaco, Ludovic Giuly aurait donné son feu vert pour revenir à Barcelone cet été. Néanmoins, le média catalan précise que rien n’est encore définitif sur la succession de Barjuan et que des noms comme Antonio Hidalgo (ex-coach de Sabadell) sont également appréciés. D’après Lluís Miguelsanz, Giuly serait notamment désiré par le président Joan Laporta pour sa connaissance du club. Xavi, de son côté, est plus partisan de profils plus expérimentés au poste d’entraîneur comme l’ancien milieu du Barça, Gabri, aujourd’hui en charge du club de Lleida Esportiu.