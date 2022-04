AS Monaco Mercato : Clap de fin pour une pépite du Bayern

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 07:36

AS Monaco Mercato : Entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a fermé la porte à un départ d’un défenseur courtisé par l’ASM.

AS Monaco Mercato : L’ASM débouté pour un autre jeune du Bayern

Après avoir pioché au Bayern Munich l’été dernier, l’AS Monaco espérait de nouveau recruter chez le Rekormeister. Le club de la Principauté a bouclé le prêt d’Alexandre Nübel pour deux saisons. Le jeune portier allemand est le numéro 1 au poste à l’ASM. Alors que des rumeurs sur son retour en Bavière dès cet été circulaient, il a fermé la porte à un retour au bercail. Après Nübel, le club princier s’intéressait à un autre jeune en manque de temps de jeu à Munich. L’Équipe indiquait que le club du Rocher s’intéressait à Tanguy Kouassi dont un départ en prêt avait été évoqué par la presse allemande. Entraîneur du décuple champion d’Allemagne, Julian Nagelsmann a tranché pour l’avenir de l’ancien du Paris Saint-Germain.

Pas de départ pour Tanguy Kouassi

Le coach du Bayern Munich a refroidi tous les prétendants de son polyvalent défenseur central. « Prêter Tanguy ne représente pas une option, il restera certainement avec nous. Il s’est bien développé. C’est un grand talent et pour moi, il est prévu comme membre permanent de l’équipe et jouera un rôle », a confié Julian Nagelsmann. Avec le titre déjà en poche, l’ancien Parisien devrait donc gagner du temps de jeu sur ces dernières semaines. Une mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig, tous intéressés par Kouassi.

Barré par la concurrence à son poste, le défenseur de 19 ans n’a disputé que 8 matchs comme titulaire cette saison. Tanguy Kouassi compte un but et une passe décisive sur la campagne en cours. Recruté en tant que joueur libre en 2020, son contrat en Bavière court encore jusqu’en 2024.