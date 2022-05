OM : Une première mesure forte avant la réception de Feyenoord

Publié par Timothée Jean le 03 mai 2022 à 17:26

Avant le match retour décisif contre Feyenoord en Ligue Europa Conférence, l’ OM a pris une mesure forte en mémoire du drame de Furiani.

OM-Feyenoord : Une minute de silence sera respectée au Vélodrome

La direction de l’Olympique de Marseille a sollicité l'UEFA pour qu'une minute de silence soit respectée au Vélodrome avant le coup d'envoi du choc contre Feyenoord. Un geste émouvant en hommage aux victimes de la tragédie de Furiani, qui a eu lieu le 5 mai 1992. L’AFP explique que l’ OM souhaite rendre un hommage avant le début de cette rencontre européenne. Et lors de ce moment de recueillement, un texte diffusé sur écrans géants sera lu par le speaker en mémoire aux victimes de cette tragédie.

Pour ne pas oublier le drame de Furiani, 30 ans après, les joueurs de l’ OM porteront aussi un brassard noir, ce jeudi 5 mai face à Feyenoord. Cette rencontre sera décisive pour les hommes de Jorge Sampaoli. Les Marseillais ne sont plus qu’à 90 minutes d’une finale de Coup d'Europe. Battus à l’aller (3-2) à Rotterdam, aux Pays-Bas, les Marseillais devront rattraper leur retard d’un but. Ils devront impérativement s’imposer à domicile pour espérer se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Conférence. Pour accomplir cette mission, l’ OM pourra compter sur le soutien sans faille de son public. Ce sont plus de 67 000 supporters qui sont attendus pour ce choc. Autant dire que les Néerlandais évolueront dans une ambiance grandiose au Vélodrome jeudi soir.

Un dispositif de sécurité renforcé à Marseille

Les dirigeants de l’ OM souhaitent que le match retour contre Feyenoord se déroule dans de meilleures conditions. Pour cela, il faudra éviter les éventuels débordements. La Provence indique qu’un millier de membres de forces de l’ordre ont été réquisitionnés par la préfecture de police, afin de gérer les 5 000 supporters néerlandais attendus pour ce choc, dont 1 000 à 1 500 sont sans billet, et dont 500 sont identifiés comme « à risque ». Ils feront l’objet d’une vigilance accrue à Marseille. C’est donc un dispositif de sécurité exceptionnel qui a été mis en place autour du choc OM-Feyenoord. Les précautions sont maximales afin que cette rencontre se déroule sans heurts.