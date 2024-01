Cible prioritaire du PSG pour renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato hivernal, le joueur du Bayern Munich, Joshua Kimmich, sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Joshua Kimmich visé par le Paris SG

Alors que le transfert de Gabriel Moscardo tarde à se concrétiser, le Paris Saint-Germain pousse pour recruter un milieu de terrain supplémentaire d’ici la fin du mercato hivernal. D’après plusieurs sources, Luis Campos penserait désormais à Joshua Kimmich pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. En marge des négociations pour le prêt avec option d’achat de Nordi Mukiele, le conseiller football du club de la capitale française tenterait de convaincre le Bayern Munich de laisser partir son milieu défensif de 28 ans. Capable d’évoluer dans le couloir droit de la défense, l’international allemand possède un profil qui plaît énormément à l’entraîneur du Paris SG.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Kimmich n’aurait pas prévu de changer d’air cet hiver, mais la donne pourrait bien évoluer durant l’été. « J’ai parlé à Kimmich et son avis, pour le moment, est qu’un transfert en janvier n’est pas envisageable. En revanche, il n’a pas dit non à un départ cet été », a révélé le journaliste Christian Falk dans sa chronique pour Caught Offside. Le Champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup, mais pourrait avoir un avantage non négligeable sur son principal concurrent dans ce dossier.

Joshua Kimmich veut disputer la Ligue des Champions

Outre le Paris Saint-Germain, Newcastle United serait aussi intéressé par le profil de Joshua Kimmich. Alors que Bruno Guimaraes pourrait quitter l’effectif d’Eddie Howe au terme de l’exercice en cours, les Magpies auraient ciblé le milieu du Bayern Munich pour en faire son remplaçant. Pour autant, Christian Falk assure que le club anglais, qui ne va pas disputer la prochaine Ligue des Champions, a très peu de chance d’attirer le partenaire de Thomas Müller. « Je ne suis pas sûr si Newcastle sera le premier choix de Joshua Kimmich en cas de départ du Bayern. Ils ne joueront probablement pas la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui serait un non d’office pour le joueur », a expliqué le journaliste britannique. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir avec Joshua Kimmich.