Stade Rennais Mercato : Un cador italien veut un crack du SRFC !

Publié par Jules le 03 mai 2022 à 16:26

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC est toujours en lice pour jouer la Ligue des Champions, plusieurs joueurs suscitent de l'intérêt à l'étranger.

Stade Rennais Mercato : Une révélation du SRFC vers l'Italie

Siégeant actuellement à la 3e place de Ligue 1 alors qu'il ne reste que 3 journées à jouer, le SRFC pourrait bien disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Au cours de cet exercice 2021/2022, plusieurs joueurs rennais ont explosé et pourraient devenir de grosses attractions sur le marché des transferts. Si Benjamin Bourigeaud est d'ores et déjà suivi par plusieurs clubs de l'autre côté des Alpes, Martin Terrier intéresserait lui aussi une formation italienne.

Véritable révélation cette saison en Ligue 1, Martin Terrier, pourtant habitué du championnat de France, a véritablement explosé sous les ordres de Bruno Genesio au SRFC. Auteur de 21 buts cette saison, il est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, à égalité avec Wissam Ben Yedder. Un invité surprise dans ce haut de classement qui pourrait bien rapporter gros au Stade Rennais. Naples, qui avait déjà recruté Victor Osimhen en Ligue 1 pour une fortune, serait très intéressé par l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.

Stade Rennais Mercato : Naples veut Martin Terrier

À en croire les informations de Calciomercato, Naples apprécie beaucoup le profil de l'attaquant de 25 ans et songe à le recruter cet été pour pallier le probable départ de Victor Osimhen vers l'Angleterre lors du prochain mercato. Fort de son excellente saison avec le SRFC, Martin Terrier a tapé dans l'œil des dirigeants napolitains et figure parmi une liste de plusieurs noms, dont Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Armando Broja (Southampton).

Le dossier Martin Terrier à Naples dépend donc principalement de l'avenir de Victor Osimhen qui est suivi par plusieurs clubs dont Manchester United ou Newcastle. Une saga qui pourrait mettre du temps à se décanter. En attendant, Martin Terrier aura à cœur de bien finir la saison avec le SRFC afin de permettre au Stade Rennais de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.