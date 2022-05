Stade Rennais Mercato : Un cadre proche d'un départ du SRFC !

Publié par Thomas le 02 mai 2022 à 11:25

Stade Rennais Mercato : Après Jonas Martin, qui ne sera pas prolongé cette saison, le SRFC pourrait acter le départ d'une star dans quelques mois.

SRFC Mercato : Bourigeaud lâche une bombe sur son avenir

Auteur d’une saison flamboyante, marquée par un parcours historique en championnat, le Stade Rennais pourrait perdre plusieurs de ses cadres dans quelques mois. Victime de son succès, le club breton attire de grands clubs européens, désireux d’enrôler plusieurs pièces maîtresses de Bruno Genesio cet été. Parmi les joueurs visés, Benjamin Bourigeaud est peut-être celui qui dispose de la plus grande cote à l’international.

Le milieu de terrain rennais réalise la meilleure saison de toute sa carrière, avec 9 buts et 12 passes décisives en Ligue 1. Récemment apparu dans les radars de la Lazio et l’AS Rome, l’ancien Lensois a fait une annonce choc concernant son avenir ce week-end. « Sur dix ans, j'ai fait que deux clubs. Dans le foot moderne, c'est très rare aujourd'hui. Je n'ai juste pas envie d'avoir de regrets à la fin de ma carrière, et me dire si j'avais su. J'ai envie de connaître une expérience à l'étranger. Que ce soit cet été ou les années suivantes, je ne peux pas vous le dire. La décision sera prise au moment venu. J'espère en tout cas faire le meilleur choix possible pour la suite de ma carrière parce que j'ai encore envie de progresser et j'ai beaucoup à apprendre », a déclaré Benjamin Bourigeaud à Canal +.

Un départ vers l’étranger de plus en plus probable cet été

À 28 ans, et à un an de la fin de son contrat au SRFC, Benjamin Bouigeaud arrive à un moment charnière de sa carrière. Probablement à l’apogée de son football, le milieu rennais peut prétendre à rejoindre une écurie plus huppée, capable de jouer les grands rôles sur la scène européenne. En plus des deux clubs romains cités plus haut, l’homme fort de Bruno Genesio serait également sur les tablettes de Leicester, club que le Stade Rennais avait battu au Roazhon Park en mars dernier. Une décision devrait être prise par l’intéressé à la fin de la saison, lui qui pourrait revoir ses plans en cas de qualification du Stade Rennais pour la Ligue des Champions.