ASSE : Avant l'OGC Nice, Saint-Etienne acte un renfort inespéré !

Publié par Thomas le 03 mai 2022 à 18:56

Toujours sur la sellette en Ligue 1, l' ASSE a enregistré un renfort de poids en défense, à l'approche du choc contre l'OGC Nice.

ASSE : Blessé en mars, une recrue fait son retour avec les Verts

Le chemin s’annonce long pour l’AS Saint-Etienne, qui stagne toujours à la 18e place du classement, à 3 petites journées de la fin du championnat. Malgré un bon début d’année, les hommes de Pascal Dupraz ont progressivement sombré, enchaînant les contre-performances et s’enlisant davantage dans une crise sportive sans précédent. Sur une série de deux défaites de rang (contre l'AS Monaco et le Stade Rennais), les Verts ont toutefois appris une superbe nouvelle, qui devrait les aider dans la course au maintien.

Blessé depuis la rencontre contre l'ESTAC, le 18 mars dernier, le défenseur Falaye Sacko a retrouvé ce mardi la pelouse de l’Etrat où il a retouché le ballon, déjouant tous les pronostics. Sérieusement touché au genou, l’international malien avait vu le staff médical lui prescrire plus de deux mois d’arrêt, actant ainsi sa fin de saison avec l’ ASSE. Néanmoins, à force d’abnégation et de rigueur, la recrue hivernale stéphanoise avait signé une remise en forme éclair, surprenant tout le corps médical du club.

Véritable satisfaction du mercato hivernal, Falaye Sacko avait signé des débuts très prometteurs sous ses nouvelles couleurs. Titulaire lors de chaque rencontre depuis ASSE-Montpellier début février, le joueur de 27 ans avait alors aidé Sainté à sortir de la zone rouge, glanant 3 succès précieux en 5 rencontres et une seule défaite contre le PSG, en 7 matches.

Vers une signature de Falaye Sacko cet été ?

Prêté cette saison à l’AS Saint-Etienne par le Vitoria Guimarães, Falaye Sacko est censé rentré au Portugal à la fin de la saison, puisqu’aucune option d’achat n’avait été incluse dans la clause du joueur. Seulement, les très bonnes performances du Malien dans la Loire auraient convaincu la direction des Verts à mettre les grands moyens pour le conserver. Si un départ inévitable était pressenti il y a encore quelques mois, le défenseur pourrait finalement faire l’objet d’un recrutement par l’ ASSE. Le club ligérien devra toutefois se maintenir dans l’élite pour espérer poursuivre l’aventure avec le natif de Bamako.