Manchester City Mercato : Guardiola remercié après le Real Madrid ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2022 à 13:00

Manchester City Mercato : Après la terrible défaite contre le Real Madrid, Pep Guardiola a évoqué son avenir laissant envisager un départ.

Pep Guardiola sonné après la défaite de City contre le Real

Dans un scénario totalement fou, le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, hier soir. Un match qui pourrait sonner la fin de l’histoire entre Pep Guardiola et le club anglais. Vainqueur 4-3 au match aller, le leader de la Premier League partait avec les faveurs des pronostics, mais c’était sans compter avec la dextérité de l’équipe madrilène. Au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre, Karim Benzema et ses coéquipiers se sont qualifiés en s’imposant face à Manchester City 3-1. Une fin de match inexplicable pour le manager de City.

« Quand on était mieux, on était qualifiés pour la finale, on avait le match sous contrôle et ils ont commencé à jouer avec Militao, Asensio, Vinicius et Rodrygo, et ils ont réussi à marquer. Je savais que nous n'étions pas en finale, j'ai l'expérience, mais nous étions proches. Ils sont capables d'écrire l'histoire, je l'ai déjà dit et il faut les féliciter. On a eu du mal à rentrer dans le match, c'est un coup dur, c'est normal. Il nous a manqué un petit truc en première période et en seconde période, nous étions mieux et on a réussi à marquer, et ensuite il y a eu ces deux minutes », a déclaré Guardiola sur RMC.

Et forcément, un tel revirement peut laisser des traces pour un Guardiola qui rêvait d'une deuxième finale de Ligue des Champions avec les Skyblues, après celle perdue la saison dernière contre Chelsea.

Manchester City Mercato : Pep Guardiola n'écarte pas un départ

Interrogé après le match, le technicien espagnol a laissé planer le doute sur son avenir, lui qui dispose d'un contrat expirant en juin 2023. « Je ne sais pas, moi je suis heureux et on a fait de grandes choses ici, mais... On est ici pour l'instant, on verra à l'avenir », a déclaré l’ancien coach du FC Barcelone au micro de Movistar. Cette nouvelle désillusion de Man City sur le plan européen aura peut-être été celle de trop pour Guardiola, notamment après les importants investissements faits pour lui offrir une équipe compétitive. Pour rappel, le natif de Santpedor est à la tête des Citizens depuis juillet 2016.