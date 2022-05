Barça Mercato : Barcelone a trouvé la solution pour un ancien du SRFC !

Publié par Thomas G. le 05 mai 2022 à 14:00

Barça Mercato : Les Blaugrana progressent pour finaliser la venue d'un ancien joueur du Stade Rennais, qui pourrait arriver au début du mercato.

Barça Mercato : Un nouveau brésilien en Catalogne ?

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone fait partie des candidats à la signature de Raphinha. Le joueur de Leeds, en fin de contrat en juin 2024, va quitter son club cet été, même en cas de maintien dans l'élite. Les Whites demanderaient pas moins de 45 millionsd'euros pour céder leur joyau de 25 ans. Le Barça, qui ne peut pas répondre à cette demande, souhaiterait se faire prêter l’international Brésilien avec une obligation d’achat de 50 millions d’euros, comme le révèle l'insider turc Ekrem Konur.

Ce montage financier permettrait notamment aux Blaugranas d’étaler le paiement du transfert sur une plus longue période. En parallèle, Xavi aurait validé la piste menant à l’ancien crack du Stade Rennais. Les qualités de finition et de percussion du brésilien ont convaincu le staff du Barça. Avant son éventuel transfert, Raphinha a une dernière mission, maintenir Leeds en Premier League.

La défense, le chantier prioritaire du Barça

Les Barcelonais souhaiteraient renforcer en priorité son arrière-garde durant le mercato. Selon le journaliste Gerard Romero, l'actuel 2e de Liga veut recruter 3 joueurs cet été dans ce secteur de jeu. Le club a déjà bouclé la signature d’Andreas Christensen et serait dans le même temps en négociations avancées avec César Azpilicueta et Kalidou Koulibaly. Deux défenseurs d’expériences qui pourraient permettre au Barça de retrouver les sommets.

En effet, Xavi ne veut plus laisser passer la Liga. Après 3 années passées à Madrid, l'entraîneur espagnol estime que le titre de champion d’Espagne doit revenir à Barcelone. Le mercato sera donc fondamental pour les Catalans. Parmi les autres gros chantiers de l'été, le Barça espère toujours enrôler le Polonais Robert Lewandowski, chaque jour plus proche d'un départ du Bayern Munich et qui aurait donné son feu vert à Joan Laporta.