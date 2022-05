OM Mercato : Marseille veut un crack de Serie A pour remplacer Milik !

Publié par Timothée Jean le 06 mai 2022 à 17:30

OM Mercato : Son prêt expirant en juin prochain, Arkadiusz Milik pourrait partir de Marseille et laisser sa place à un nouveau renfort offensif.

OM Mercato : Un attaquant de Serie A pour remplacer Milik

Arkadiusz Milik évoluera-t-il à l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Pour le moment, le flou persiste toujours sur son avenir. L’attaquant polonais connait une baisse de régime ces dernières semaines. Son rendement à l’ OM cette saison est loin de donner satisfaction, en atteste sa prestation décevante face à Feyenoord en demi-finale retour de Ligue Europa Conférence. Peu inspiré et en manque de confiance, Milik est passé à côté de son match face aux Néerlandais et pourrait voir son avenir à Marseille remis en cause.

En conflit depuis plusieurs semaines avec son entraîneur Jorge Sampaoli, le buteur semble à présent se rapprocher de la porte de sortie. D’autant plus que l’ OM, confronté à des soucis financiers, peine toujours à lever son option d’achat estimée à 12 millions d’euros. Si sa situation n’est pas réglée d’ici le 30 juin prochain, le joueur de 28 ans retournera à Naples. D’ailleurs, les Phocéens travaillent déjà en coulisse sur sa succession. Pour le remplacer, la direction marseillaise envisage d’attirer un nouvel avant-centre en provenance de la Serie A.

Marseille revient à la charge pour Giovanni Simeone

Le journaliste Ignazio Genuardi indique en effet que l’Olympique de Marseille s’intéresse de très près à l’attaquant du Hellas Verona, Giovanni Simeone, actuellement prêté par Cagliari. Le buteur argentin est une cible de longue date de l’OM. Lors du dernier mercato estival, les dirigeants marseillais avaient tout fait pour le recruter, en vain. Le fils de Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético Madrid, avait finalement décidé de rejoindre Vérone.

Toutefois, l’OM ne lâche pas le morceau. Selon la source, Jorge Sampaoli serait un grand admirateur de Giovanni Simeone qui réalise une belle saison en Série A avec 16 buts et 4 passes décisives en 32 rencontres. Le joueur de 26 ans pourrait ainsi débarquer au Vélodrome cet été, mais tout dépendra du dossier Milik.