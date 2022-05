FC Nantes Coupe de France : Kombouaré lâche une première décision

Publié par ALEXIS le 06 mai 2022 à 22:03

Lors de la conférence de presse relative à la finale de la coupe de France OGC Nice - FC Nantes, Kombouaré a confirmé Lafont comme N°1 et s’est justifié.

Antoine Kombouaré a décidé que titulariser Alban Lafont dans les buts du FC Nantes, lors de la finale de la coupe de France contre l’OGC Nice, samedi (21h) au stade de France. Cela au détriment de Rémy Descamps, qui a joué tous les matchs éliminatoires jusqu’à la finale. L’entraineur du FCN a justifié sa décision en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi, à Paris. Selon ses explications, il a choisi Alban Lafont pour la finale, car il est meilleur que Rémy Descamps. « Quand vous faites une finale, et ça fait 22 ans que Nantes attend ça, il faut mettre les meilleurs, et je sais qu'aujourd'hui Alban est meilleur que Rémy », a-t-il laissé entendre.

Forcément, le choix du coach du FC Nantes est un coup dur pour Rémy Descamps. C’est naturellement difficile pour ce dernier de se retrouver sur le banc de touche lors de la finale, alors qu’il a fait des arrêts décisifs durant le parcours depuis les 32es de finale. Le gardien de but recruté au RSC Charleroi l’été dernier avait arrêté le tir du buteur de l’ASM, Wissam Ben Yedder, lors de la demie-finale contre l’AS Monaco. Les Nantais et les Monégasques avaient fait match nul (2-2), avant la séance des tirs au but (4-2, après t.a.b).

FC Nantes : 4 clean sheet pour Rémy Descamps

Bien que conscient du rôle joué par Rémy Descamps pour hisser le FC Nantes en finale, Antoine Kombouaré avoue que la décision d’aligner Alban Lafont en finale a été prise depuis l’élimination de l’AS Monaco. « Dès le match de Monaco, quand on a réussi cette qualification (aux tirs au but, en demi-finale), dans mon esprit, Alban allait jouer la finale », a-t-il indiqué. Rappelons que Rémy Descamps a disputé les 5 matchs qui ont conduit les Canaris au stade de France, en en entier. Il a réussi 4 clean sheet consécutifs contre le FC Sochaux (0-0, 5-4 après t.a.b), l’AS Vitré (2-0), le Stade Brestois (2-0) et le SC Bastia (2-0), avant les 2 buts encaissés contre les Monégasques. Quant à Lafont, il est le portier N°1 en Ligue 1 et a joué les 35 matchs du championnat cette saison, à ce jour.