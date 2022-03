FC Nantes : Mise au point du clan Alban Lafont sur son salaire

Publié par ALEXIS le 23 mars 2022 à 04:15

Alban Lafont a le deuxième plus important salaire au FC Nantes, selon les estimations de L’Équipe. Faux selon le démenti de ses proches.

FC Nantes : Alban Lafont toucherait 80 000 € et non 140 000 €

Selon l’estimation de L’Équipe sur les salaires des joueurs de Ligue 1, Alban Lafont, gardien de but du FC Nantes, perçoit 140 000 euros mensuels. C’est le deuxième plus gros salaire de l’équipe d'Antoine Kombouaré, derrière Moses Simon (150 000€), selon les informations du quotidien sportif. Mais le montant publié dans son édition de mardi a fait réagir immédiatement le clan du capitaine du FCN qui évoque "une grosse erreur". D’après sa mise au point dans But Football Club, le portier N°1 des Canaris ne touche pas 140 000 euros par mois, mais plutôt 80 000 euros bruts mensuel, sans le primes prévues dans son contrat. Soit la même rémunération mensuelle que quatre autres joueurs du FC Nantes : Ludovic Blas, Jean-Charles Castelletto, Denis Appiah et Fabio.

International Espoir Français (14 sélections), Alban Lafont (23 ans) est sous contrat avec le club de la Cité des Ducs jusqu'au 30 juin 2024. Sa valeur marchande est estimée à 10 M€ sur le marché des transferts. Cette saison, il a joué les 29 matchs de Ligue 1 en entier, pour 31 buts encaissés et 8 clean sheet réussis.

Le Top 10 des salaires mensuels bruts au FC Nantes (estimations)

1. Moses Simon : 150 000 €

2. Alban Lafont : 140 000 €

- Kalifa Coulibaly : 140 000 €

4. Nicolas Pallois : 110 000 €

5. Jean-Kévin Augustin : 100 000 €

- Anthony Limbombe : 100 000 €

7. Andrei Girotto : 90 000 €

8. Ludovic Blas : 80 000 €

- Jean-Charles Castelletto : 80 000 €

- Dennis Appiah : 80 000 €

- Fabio : 80 000 €

Salaire moyen mensuel brut : 70 000 €