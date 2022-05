PSG Mercato : Une figure du RC Lens aide Doha pour l'après Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2022 à 21:03

PSG Mercato : En quête d’un nouveau coach pour l’après-Pochettino, le Paris SG scrute plusieurs horizons. Mais un profil commencera déjà à faire l’unanimité.

PSG Mercato : C’est déjà décidé pour Mauricio Pochettino

Nommé en janvier 2021 après le licenciement de Thomas Tuchel, l’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, ne devrait pas faire long feu au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, le technicien argentin va faire les frais d’une nouvelle élimination prématurée des Rouge et Bleu en Ligue des Champions.

Une tendance confirmée par le correspondant de la chaîne ESPN, Julien Laurens, qui assure que le sort de Pochettino est d’ores et déjà scellé et il ne reste plus au PSG que de l’en informer officiellement. « Mauricio Pochettino n'a pas encore été informé par le PSG qu'il sera limogé à la fin de la saison », a expliqué le journaliste sportif. Pour sa succession, l'ex-président emblématique du RC Lens, Gervais Martel, a glissé un conseil à Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Antonio Conte, l’entraîneur parfait pour le Paris SG ?

Si Zinedine Zidane a longtemps été cité comme le grand favori pour prendre la relève de Mauricio Pochettino, un autre entraîneur pourrait finalement débarquer dans la capitale pour prendre les rênes de l’équipe première du Paris Saint-Germain. Alors qu’Antonio Conte (Tottenham), Joachim Löw (libre) et Thiago Motta (Spezia) sont annoncés comme les trois finalistes pour le poste, le président des Sang et Or a dévoilé sa préférence pour la succession de Pochettino. Dans une interview accordée à L’Équipe du Soir, Gervais Martel a ouvertement avoué que le coach italien Antonio Conte serait l’homme idéal pour succéder à Pochettino la saison prochainne.

« Je vote Conte. Il a l’expérience que n’a pas Thiago Motta même si c’est peut-être un entraîneur en devenir, je veux bien le croire. Mais là, il entraîne une équipe italienne qui se trouve à la 14e ou 15e place de Serie A, une petite équipe italienne. Je pense qu’aujourd’hui, ils ne peuvent pas se tromper encore une fois. Conte, il remplit quand même toutes les cases », a expliqué l'ancien dirigeant des Sang et Or. Reste maintenant à savoir si le PSG fera le même choix que lui.