Stade Rennais : La confidence d'un buteur du SRFC sur son futur

08 mai 2022

Stade Rennais : Auteur d’une saison d’exception avec le SRFC, l’attaquant Martin Terrier a affiché un souhait fort pour son avenir.

Stade Rennais : Martin Terrier dévoile un de ses grands objectifs

Actuel 4e de Ligue 1 Uber Eats, le Stade Rennais conserve ses chances de finir sur le podium cette année. Le SRFC n’accuse que trois points de retard sur l’AS Monaco (2e). Martin Terrier n’est pas étranger au succès de Rennes en championnat. Avec ses 21 réalisations en championnat, l’attaquant de 25 ans est le deuxième meilleur buteur de l’élite derrière Kylian Mbappé. Au vu de sa saison, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a même été nominé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP. « Une fierté » pour le protégé de Bruno Genesio qui n’espérait pas finir parmi les cinq finalistes de cette édition. Interrogé par Prime Video, le buteur rennais s’est confié sur l’équipe de France, l’un des objectifs de sa carrière.

Le rêve en Bleu pour Martin Terrier

L’attaquant du Stade Rennais a l’équipe de France dans un coin de sa tête. Après avoir fait ses classes dans les catégories jeunes, Martin Terrier rêve désormais d’étrenner le maillot des séniors. Mais le sociétaire du SRFC n’en fait pas une obsession. « Honnêtement, je n’y pense pas mais après c’est sûr que le fait de m'associer à l’équipe de France, ça valorise aussi mon travail au quotidien et mes qualités. C’est aussi l’un de mes objectifs à l’avenir. J’ai goûté à l’équipe de France chez les Espoirs donc une fois qu'on a goûté à ça, on a envie d’aller voir plus haut », a indiqué l’ancien Lyonnais. Reste maintenant à savoir s’il fera partie de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale du mois de juin. Quatre matchs sont au programme pour les Bleus en Ligue des nations.