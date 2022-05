Bayern Mercato : Signature imminente d'une star mondiale !

Publié par Dylan le 09 mai 2022 à 20:05

Bayern Mercato : Après Thomas Müller, une autre légende du Bayern Munich devrait prolonger en Bavière dans les prochains jours.

Bayern Mercato : Manuel Neuer sur le point de prolonger

Lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2023, Manuel Neuer (36 ans) serait proche de prolonger pour plusieurs saisons supplémentaires. Arrivé en Bavière en provenance de Schalke 04 à l’été 2011, le champion du monde 2014 s’est imposé depuis comme une véritable légende du club munichois, en remportant notamment 9 Bundesliga, 5 Coupes d’Allemagne, et 2 Ligues des Champions.

Et l'aventure commune entre le joueur et le Bayern ne devrait pas prendre fin avant un long moment. A 1 an de la fin de son bail, l'international allemand va étendre son bail en Bavière. « Les négociations pour mon nouveau contrat se passent très bien. Nous avons tout notre temps. Donc, les choses se présentent vraiment bien » avait déclaré Neuer il y a peu au micro de DAZN.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, la prolongation de contrat de l’international allemand, qui doit durer jusqu’en juin 2025, devrait être finalisée prochainement. Le gardien emblématique du Bayern a disputé jusqu'ici 417 matchs et possède un palmarès hors du commun (25 titres) avec le club bavarois.

Accord bouclé pour un contrat de 2 ans

Selon le journaliste Ekrem Konur, Manuel Neuer aurait déjà accepté une offre de prolongation du champion d'Allemagne jusqu'en 2025, bien qu'il n'y ait aucun communiqué officiel jusqu'à présent. le portier de 36 ans serait le deuxième joueur du Bayern Munich à prolonger ce mois-ci après l'infatigable Thomas Müller. Le milieu de terrain a lui rempilé jusqu'en 2024 avec l'actuel leader de Bundesliga.

Aligné lors du Klassiker face au Borussia Dortmund le 23 avril dernier (victoire 3-1), Manuel Neuer avait remporté sa 315ème victoire dans le championnat allemand, ce qui faisait de lui le recordman du plus grand détenteur de victoires avec le Bayern, devant... Thomas Muller (302 victoires). Sa prolongation serait donc évidemment une grande nouvelle pour tous les supporters du club bavarois !