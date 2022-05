ASSE Mercato : L'avenir de Khazri chez les Verts est scellé

Publié par Jules le 09 mai 2022 à 17:35

ASSE Mercato : Alors que les Stéphanois luttent pour le maintien, ils doivent se pencher sur plusieurs dossiers pour cet été, dont celui de Wahbi Khazri.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri sait déjà ce qu'il veut

Alors que de nombreux joueurs de l' AS Saint-Etienne arrivent en fin de contrat cet été (14 en comptant le départ des joueurs prêtés), les Verts vont devoir s'activer pour prolonger ou remplacer les très nombreux partants. Si le sort de certains joueurs comme Timothée Kolodziejczak est déjà acté, d'autres éléments ne sont pas encore certains de savoir de quoi sera fait leur futur. Wahbi Khazri, dont le contrat arrive à son terme en juin, semble quant à lui savoir ce qu'il souhaite pour la suite de sa carrière.

En effet, l'insider et spécialiste du mercato de l' ASSE @GaëlB42 explique en effet que, selon ses sources, Khazri aurait déjà tranché concernant la suite de sa carrière. Le Tunisien aurait en effet décidé de ne pas prolonger avec les Verts et de partir libre en juin prochain, et ce, peu importe l'issue de la saison. Un gros coup dur pour l'AS Saint-Etienne qui va donc perdre l'un de ses attaquants phares, auteur de 10 buts cette saison sous la tunique stéphanoise.

ASSE Mercato : En plus de Khazri, d'autres départs actés

L'hémorragie dans l'effectif de l' ASSE ne devrait pas s'arrêter à l'international tunisien. En effet, en plus de Kolodziejczak, annoncé proche de plusieurs clubs dont le RC Strasbourg, d'autres éléments importants comme Arnaud Nordin semblent se rapprocher de la sortie avec l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. En réalité, pour le moment, rares sont les joueurs qui envisagent de prolonger dans le Forez, une situation en partie due à la mauvaise saison des Stéphanois et l'incertitude sur l'avenir du club entraîné par Pascal Dupraz.

Quoi qu'il en soit, maintien ou relégation, l' ASSE va devoir s'activer sur le marché des transferts pour disposer d'un effectif suffisamment conséquent la saison prochaine. Que ce soit pour tenter de renouer avec une bonne place en Ligue 1, ou simplement de retrouver l'élite en cas de descente en Ligue 2. Le marché des transferts s'annonce donc très animé pour le board ligérien.