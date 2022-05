FC Nantes-Stade Rennais : Les compos du SRFC et du FCN tombent !

Publié par Jules le 11 mai 2022 à 12:30

FC Nantes-Stade Rennais : Les Canaris, qui viennent de remporter la Coupe de France, affronteront le SRFC ce soir dans un derby qui s'annonce brûlant.

FC Nantes-Stade Rennais : Les Canaris en héros à la Beaujoire

Vainqueurs de la Coupe de France face à l'OGC Nice, ce week-end, le FCN n'a plus grand-chose à jouer en Ligue 1. Étant déjà qualifié pour le Ligue Europa grâce à sa victoire, samedi, contre les Aiglons, le club aura néanmoins à cœur de bien finir la saison, qui plus est contre le rival de toujours, le Stade Rennais. Ce choc de l'Ouest sera l'occasion également pour les Canaris de présenter, comme il se doit, le précieux trophée aux supporters présents au stade.

Si on sait déjà que Chirivella sera indisponible pour ce match et pour le reste de la saison, le FC Nantes devra également faire sans Charles Traoré, lui aussi blessé. On pouvait penser que Kombouaré ferait tourner après un week-end riche en émotion, mais il semble que le coach nantais n'en ait pas l'intention. Ainsi, le FCN devrait accueillir le SRFC avec la grosse artillerie ce soir.

FC Nantes-Stade Rennais : Un derby essentiel pour le SRFC

L'objectif est clair en cette fin de saison pour le Stade Rennais, tout faire pour accéder à la deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Pour ce faire, le SRFC doit remporter tous ses matchs à commencer par celui de ce soir à la Beaujoire, mais aussi et surtout celui contre l' OM en fin de semaine. Un défi de taille pour des Bretons qui reviendraient à trois points de Marseille en cas de victoire à Nantes, avec une différence de but nettement à l'avantage des hommes de Genesio.

Pas le temps de souffler donc pour le Stade Rennais qui devrait, comme son rival nantais, aligner son onze type ce mercredi avec toutefois un retour de taille, celui du portier sénégalais Alfred Gomis. Pour ce qui est de l'arrière-garde, le SRFC se déplacera avec une défense amoindrie pour affronter le FC Nantes. Nayef Aguerd est suspendu et Loïc Badé est toujours blessé. Un casse-tête pour Bruno Genesio qui devra de nouveau repositionner Baptiste Santamaria en charnière centrale.

Compo probable du FC Nantes :

Gardien : Lafont (cap.)

Défenseurs : Appiah, Castelletto, Pallois

Milieux de terrain : Coco, Cyprien, Girotto, Merlin

Attaquants : Blas, Kolo Muani, Simon

Compo probable du Stade Rennais :

Gardien : Gomis

Défenseurs : Traoré (cap.), Omari, Santamaria, Truffert

Milieux de terrain : Majer, Martin, Tait

Attaquants : Bourigeaud, Laborde, Terrier