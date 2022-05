Real Madrid Mercato : Perez aurait trouvé le successeur de Benzema !

Publié par Thomas G. le 11 mai 2022 à 22:30

Real Madrid Mercato : Proche de boucler la prolongation de Karim Benzema les Madrilènes auraient ciblé un crack allemand pour lui succéder

Real Madrid Mercato : Un crack allemand dans le viseur

Les Merengues ont quasiment acté la prolongation de Karim Benzema, l’international Français sera lié avec le Real Madrid jusqu’en 2024. En parallèle, les dirigeants Madrilènes préparent déjà sa succession.

En effet, selon le journal allemand Bild, le Real Madrid surveillerait la situation de Youssoufa Moukoko. L’attaquant allemand de 17 ans est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la Ruhr. Ainsi, les Madrilènes veulent profiter de la situation contractuelle du joueur pour l’enrôler dès cet été. De plus, selon la presse allemande, les deux clubs pourraient s’entendre pour un montant de 20 millions d’euros. Une aubaine pour les Espagnols qui pourraient récupérer la jeune pépite de Dortmund à moindre coût.

Par ailleurs, ce transfert permettrait au Real Madrid de préparer la succession de Karim Benzema. L’international français pourrait alors accompagner Youssoufa Moukoko dans sa progression et lui prodiguer de précieux conseils. De plus, la transaction pourrait se conclure dans les prochaines semaines, car le Real Madrid veut éviter les enchères. L’attaquant allemand sera très courtisé cet été, Manchester United Chelsea, Arsenal et le PSG sont notamment venus aux nouvelles.

Le Real prépare l’avenir

En parallèle du dossier Kylian Mbappé, les Madrilènes souhaitent également recruter Aurélien Tchouaméni. Le président du Real Madrid veut continuer à dominer le football européen. Ainsi, les Merengues se positionnent sur les meilleurs talents de demain. Ces dernières saisons le Real Madrid a multiplié l’achat de jeunes pépites. On peut notamment citer Vinicius Jr, Rodrygo ou encore le dernier en date Reinier

Les Madrilènes s'intéressent donc à Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé et Youssoufa Moukoko pour continuer leur politique de rajeunissement de l’effectif. Le rêve de Florentino Perez est de bâtir une nouvelle équipe Galactique avant la livraison du nouveau Santiago Bernabeu prévue en ocotobre.