Real Madrid Mercato : Une signature en attaque bientôt officialisée !

Publié par Thomas G. le 11 mai 2022 à 15:00

Real Madrid Mercato : Auréolés du titre de champion d'Espagne, les Madrilènes vont boucler une première signature en attaque.

Real Madrid Mercato : Une prolongation exceptionnelle en approche

Les Madrilènes sont sur un nuage, après le titre de champion d’Espagne, le club a éliminé Manchester City pour se qualifier en finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. Les Merengues sont toujours en lice pour faire le doublé coupe-championnat, le premier depuis 2016. En cas de victoire à Paris, le Real Madrid établirait un nouveau record avec 14 sacres en Ligue des champions.

En parallèle, le club prépare déjà l’avenir avec la prolongation de l’une de ses légendes. En effet, selon El Confidencial le Real Madrid serait en négociations avancées avec Karim Benzema. Le buteur français est proche de prolonger jusqu’en 2024 avec la Casa Blanca. À l’issue de son contrat, le joueur formé à l’OL aurait alors 36 ans. Arrivé en 2009 à Madrid, le natif de Bron a depuis remporté 4 Ligues des Champions et 3 Liga, devenant au passage le troisième meilleur buteur de l’histoire des Blancos. Cette prolongation vient récompenser une saison folle, où l'international français aura ébranlé la planète foot de sa classe et de son sens du but.

Le Ballon d’or pour Benzema ?

Au sommet de son art, Karim Benzema semble marcher sur l’eau cette saison. Auteur de 44 buts en 45 matchs, l’attaquant a été le fer de lance du Real Madrid en championnat comme en LdC, où ses buts ont été déterminants pour éliminer le PSG, Chelsea et Manchester City. Après l’échec dans le dossier Erling Haaland, Florentino Pérez a donc tout naturellement décidé de renouveler sa confiance en Karim Benzema.

Sa prolongation va dans la lignée de celle de Luka Modric, qui, à un âge avancé, continue de faire sensation sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le capitaine du Real Madrid aura l’occasion de remporter une 5e Ligue des champions dans son pays natal dans quelques semaines, une étape cruciale qui pourrait enfin lui offrir le tant espéré Ballon d'or, qui lui avait échappé lors de la dernière édition.